I concerti di A Morte l'Amore e di Iucca all'Ex Macello di Putignano

Prosegue Il Mangianastri: la rassegna di concerti e non solo che negli anni ha portato artisti di ogni genere e provenienza con esperienze e serate incredibili all'ex Macello di Putignano.

Questo venerdì 18 aprile il primo appuntamento primaverile della stagione di concerti con la band di culto discopunk A MORTE L'AMORE direttamente da Manduria per presentare in anteprima il nuovo album in uscita e il concerto di IUCCA il nuovo progetto cantautoriale pop stile '60s/'70s di Dino Semeraro. In chiusura il dj set a cura di Radio JP con la selection di Nikfuser da Quarters.

L'ingresso è di 3€+prev su DICE (4€ al botteghino) - https://link.dice.fm/Aa9e2391fcbd





Venerdì 18 aprile 2025 - ore 21:00

Ex Macello - Via S. Caterina da Siena - Putignano (BA)

A MORTE L'AMORE

(discopunk - Manduria)

A Morte l’Amore è bivalenza, uno slogan cruento ed al contempo un romantico auspicio: lunga vita all’amore, ma a morte l’abuso del termine che se ne fa. L’omonimo disco d’esordio esce nel 2016 per la storica etichetta romana Goodfellas Records ottenendo un ottimo riscontro del pubblico e della critica specializzata, che lo inquadra come un interessante ibrido tra garage, sperimentazioni pop, disco-music e soluzioni sonore sempre poco convenzionali. Il sound e l’estetica del primo lavoro evocano un certo immaginario spesso influenzato dal cinema, specialmente quello noir, anche se la band ama definirsi discopunk. Forti dei risultati raccolti dopo un lungo tour italiano e diverse partecipazioni televisive (v. Rai1) e cinematografiche, i tre “A Morte” tornano nella loro “caverna disco-punk” (l’attuale Chidro Studio), traducendo concretamente le idee raccolte per il secondo capitolo della loro discografia. Le sonorità più crude ed acide del primo disco cedono il passo ad uno sguardo decisamente avanguardistico, con punti di riferimento più moderni e si caratterizza per un maggiore utilizzo di elementi elettronici all’interno di una narrativa sempre molto vicina al concept disilluso che la band incarna. Così, nel 2019, esce “Non Solo Moda”, il secondo album degli “A Morte l’Amore”, talmente piaciuto a Playboy da sbattere la band in prima pagina. Dopo 5 anni dall’ultimo avvistamento, la band è pronta a sparare il loro terzo album “Caricatore”, ovviamente registrato e prodotto al Chidro Studio e in uscita nel 2025 per Kallax Records e Dischi Uappissimi alle quali si è affiancata la neonata Mosho Dischi.





Giuseppe Damicis - chitarra e voce

Mauro Capogrosso - basso

Simone Prudenzano - batteria





IUCCA

(indiepop '60s '70s - Sava)

Iucca è il nome d’arte che il musicista, compositore, Dino Semeraro (Leitmotiv, Amerigo Verardi, Elius Inferno & the Magic Octogram) ha scelto per accompagnarci nel racconto musicato del suo sognante universo, che si districa tra melodie 60s e 70s, con una buona dose di elettropop e indie d’autore. Accompagnato da Elius Inferno, presenterà dal vivo “Amore senza fretta”, disco prodotto da Chidro Studio e pubblicato lo scorso giugno da NOS Records, trasportandovi verso onirici luoghi d’infanzia e storie d’amore, di ultimi e di “cuori”.

Dino Semeraro - voce e chitarra

Elius Di Menza - basso e cori