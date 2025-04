Il Mercatino del Gusto di Maglie candidato al Compasso d’Oro con la mostra “La tavola cambia rotta”

MAGLIE - Il Mercatino del Gusto difa un passo importante nel panorama del design internazionale, candidandosi alla selezione delcon il progetto-esposizione, già protagonista dell’edizione 2024 dell’evento e apprezzato in prestigiosi contesti regionali e culturali.

La candidatura è stata presentata per l’edizione del premio che culminerà nella cerimonia e mostra ufficiale dei progetti selezionati, ospitata all’interno del Padiglione Italia di EXPO 2025 Osaka, firmato dallo studio Mario Cucinella Architects. Un’occasione di rilievo mondiale, in cui design, cultura e innovazione si intrecciano sotto lo sguardo critico dell’Associazione per il Disegno Industriale (ADI), ente promotore del Compasso d’Oro dal 1954.

“La tavola cambia rotta”: un progetto tra design e visione

Curata da Cintya Concari e Roberto Marcatti, con il sostegno del Consiglio Regionale della Puglia e del Polo biblio-museale, la mostra è stata inaugurata al Museo di Paleontologia e Paletnologia di Maglie in occasione del 25° anniversario del Mercatino del Gusto. Da lì, ha rappresentato la Puglia come ambasciatrice culturale al Festival delle Regioni, presso il Teatro Kursaal Santalucia di Bari.

L’esposizione, che è anche un volume edito da Sfera Edizioni, vuole essere un manifesto del post-design, uno sguardo rivolto al futuro del progetto e della cultura del cibo. Al centro, otto tavole tematiche, ideate da altrettanti studi e designer di fama nazionale e internazionale, che interpretano la tavola non solo come spazio conviviale, ma come racconto sociale, etico e ambientale.

I protagonisti della mostra

Realizzate da BABATO 1934, le otto tavole sono firmate da:

Andrea Branciforti – La tavola utopica

Lorenzo Damiani – La tavola di chi mangia per vivere

Massimo Farinatti – La tavola onirica

Laura Fiaschi e Gabriele Pardi / Gumdesign – La tavola emersa

Carlo Olivari – La tavola sospesa

Mauro Olivieri – La tavola salvifica

Kaori Shiina e Riccardo Nardi / Shiina + Nardi Design – La tavola organica

Accanto a loro, quattro installazioni realizzate da architetti pugliesi in collaborazione con aziende locali, a testimonianza della vitalità del design regionale:

Daniela Chionna con CEKO Metalli – Bomba o non Bomba. La tavola del Despota

Silvana Inguscio con Bianco Cave – Pietra del gusto

Michele Sallustio con MarianoLight – Luminaria Demetra

Antonio Surdo con Kubico – Food_Book

Un premio di prestigio internazionale

Il Compasso d’Oro ADI, ideato da Gio Ponti, è il riconoscimento più storico e autorevole del design mondiale. Dalla sua nascita nel 1954, premia l’eccellenza progettuale, con oltre 350 premi assegnati e duemila menzioni d’onore raccolte nella Collezione storica oggi riconosciuta bene culturale di interesse nazionale.

La candidatura del Mercatino del Gusto di Maglie è dunque un segnale importante: un’iniziativa radicata nel territorio, ma capace di dialogare con il linguaggio e le sfide del design globale. Un percorso che unisce cultura materiale, progettazione consapevole e valori etici, con l’ambizione di rappresentare il meglio dell’Italia creativa all’Expo di Osaka.