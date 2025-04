LecceArredo 2025: torna il Salone dell’Arredamento con design, innovazione e sostenibilità

📍 Lecce, Piazza Palio – dal 9 al 12 maggio 2025

Lecce si prepara a diventare nuovamente la capitale del design con il ritorno di LecceArredo, il Salone Nazionale dell’Arredamento che giunge alla sua 37ª edizione. Dal 9 al 12 maggio 2025, Piazza Palio si trasformerà in una vetrina d’eccellenza per il meglio dell’arredo indoor e outdoor, tra novità, tendenze e progetti visionari.

Organizzato da EMME Plus Fiere e Congressi di Maurizio e Mauro Nardelli, l’evento è il punto di riferimento nel Sud Italia per professionisti del settore, aziende, architetti, designer e semplici appassionati.

Le novità dell’edizione 2025

LecceArredo 2025 si distingue per un focus innovativo sulla sostenibilità, l’efficienza energetica e le tecnologie smart per la casa. Un’esposizione pensata per offrire ispirazione e soluzioni concrete a un pubblico sempre più attento all’ambiente e alla qualità della vita.

Cosa troverai a LecceArredo:

🛋️ Arredi per ogni ambiente : cucine, soggiorni, camere da letto, bagni, spazi esterni e complementi d’arredo.

💡 Tecnologia e domotica : sistemi intelligenti per la gestione della casa, illuminazione innovativa, infissi e rivestimenti all’avanguardia.

🛠️ Design & artigianato : attenzione ai dettagli, materiali pregiati e maestria artigiana, sia locale che nazionale.

🌱 Sostenibilità: materiali eco-friendly, soluzioni a basso impatto ambientale e idee per un abitare più consapevole.

LecceArredo è più di una fiera: è un’esperienza immersiva, un’occasione per scoprire le tendenze del momento, confrontarsi con esperti e aziende leader del settore, e lasciarsi ispirare da uno stile di vita contemporaneo e funzionale.

Appuntamento in conferenza stampa

📅 Mercoledì 7 maggio, sempre a Piazza Palio, si terrà la conferenza stampa ufficiale con l’anteprima delle novità e l’intervento degli organizzatori.

Info utili:

📍 Dove: Piazza Palio – Lecce

🗓️ Quando: dal 9 al 12 maggio 2025

🎟️ Come partecipare: scarica il tuo biglietto gratuito su www.leccearredo.it

👉 Per il programma completo, la lista degli espositori e le anticipazioni su talk, eventi e workshop, visita il sito ufficiale.

LecceArredo 2025 ti aspetta per quattro giorni all’insegna del design, dell’innovazione e dello stile made in Italy.