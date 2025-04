Il movimento è salute: ASL Bari alla DEE Jay TEN 2025 con uno stand del Dipartimento di Prevenzione

Nello stand allestito in piazza della Libertà, sabato 26 aprile (ore 10-19) e domenica 27 aprile (ore 8-12), sarà possibile richiedere informazioni e aderire ai programmi di screening oncologico del Dipartimento di Prevenzione ma anche ricevere consulenze nutrizionali.



Il personale del Centro screening aziendale illustrerà i dettagli dei programmi di screening oncologico attivi e, per chi non avesse ancora ricevuto l’invito della ASL, sarà garantita la possibilità di aderire tramite la fissazione di un appuntamento.



Attualmente la ASL Bari offre tre diversi screening oncologici completamente gratuiti:





Mammella: Donne 50-69 anni (Mammografia ogni due anni)

Cervice uterina: Donne 25-29 anni (Pap test ogni 3 anni) e Donne 30-64 anni (HPV test ogni 5 anni)

Colon-retto: Donne e uomini 50-69 anni (Test sangue occulto fecale ogni 2 anni, con ritiro del kit in farmacia)

Per informazioni si può sempre contattare il Numero verde regionale 800 95 77 73.



Nello stesso stand, saranno presenti medici e dietisti degli Ambulatori del Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN) dedicati alla Prevenzione Nutrizionale e Educazione Alimentare per offrire gratuitamente consulenze nutrizionali, consigli sugli stili di vita sani e la possibilità di prenotare una visita.



Si ricorda che sul territorio ASL Bari sono attivi Ambulatori del SIAN che si occupano specificamente di nutrizione:

Altamura, piazza De Napoli, 5 (1° piano): 0805848138, 0805848122, 0805847901 e 3363459891 oppure prevenzione.nutrizionale.areanord@asl.bari.it. Accesso previa prenotazione: martedì dalle 9.30 alle 13.00 e giovedì dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 17.00.

Molfetta, via Giorgio De Chirico, 23 (piano terra): 0805848138, 0805848122, 0805847901 e 3363459891 oppure prevenzione.nutrizionale.areanord@asl.bari.it. Accesso previa prenotazione: lunedì dalle 15.00 alle 17.00 e mercoledì dalle 9.30 alle 13.00.

Adelfia, via Conte Sabini 12 (1° piano): 0805846031 oppure prevenzione.nutrizionale.areasud@asl.bari.it. Accesso previa prenotazione: lunedì e venerdì dalle ore 8.30 alle 13.30 e martedì dalle 15.00 alle 17.30.

Bari, piazza Chiurlia 21. Accesso previa prenotazione ai numeri: 0805844385, 0805844380, 0805844338 oppure tramite e-mail prevenzione.nutrizionale@asl.bari.it

BARI – Il movimento è salute: un ottimo modo di fare prevenzione. Per questo la ASL Bari sarà presente nel Village della DeeJay TEN 2025, manifestazione di corsa non competitiva in programma domenica 27 aprile a Bari, che coinvolgerà migliaia di agonisti, amatori, gruppi, famiglie e semplici appassionati di tutte le età.