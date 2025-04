Mola di Bari, volontari in aziona: "Rigeneriamo la costa"

BARI - A Mola di Bari nel weekend è in programma un appuntamento dedicato all’ambiente e alla comunità: un evento ecologico e di rigenerazione della costa, in collaborazione con il COCO Beach, Wedding & Lifestyle.L’appuntamento - completamente gratuito e aperto a tutti i cittadini - è fissato presso COCO - Beach, Wedding & Lifestyle, Lungomare Zara, Cozze, Bari, domenica 27 aprile 2025, alle ore 10:00.Possono partecipare cittadini di ogni età̀ e condizioni sociale, intenzionati a prendere parte a un’iniziativa collettiva finalizzata alla tutela e alla rigenerazione della costa: i volontari - insieme agli ospiti della struttura – parteciperanno infatti a un clean-up di gruppo, finalizzato alla riqualificazione ambientale della zona e alla raccolta dei rifiuti (specialmente plastici) portati dal mare. Al termine dell’iniziativa, per i presenti, è previsto un rinfresco.Ai partecipanti non sono richiesti adempimenti di sorta ma solo di iscriversi all’evento nell’apposita APP ( bit.ly/42uONhz ): gli strumenti per la raccolta (pinze e sacchetti) saranno forniti da Retake.“Le nostre coste non possono più aspettare. Rigenerarle è un dovere, e partecipare in prima persona è la via migliore per crescere un cittadino consapevole. Invitiamo i cittadini a partecipare numerosi: ci vediamo domenica per dimostrare che ogni gesto di cura nei confronti dell’ambiente rappresenta un passo verso una comunità più unita, consapevole e viva”, dichiara Vincenzo Pietanza, Referente Retake Mola di Bari.Evento: bit.ly/42uONhz Mail: moladibari@retake.org