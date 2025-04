Il Sassuolo torna in Serie A: vittoria nel derby e promozione matematica

Us Sassuolo Fb

FRANCESCO LOIACONO – Il Sassuolo è ufficialmente promosso in Serie A. La squadra emiliana conquista il massimo campionato con cinque giornate d’anticipo, grazie alla vittoria per 3-1 nel derby contro il Modena al “Braglia” e al pareggio dello Spezia contro il Mantova.

I neroverdi, primi in classifica con 75 punti, vantano un vantaggio di 16 lunghezze sullo Spezia terzo (59 punti): un distacco ormai incolmabile che sancisce il ritorno in Serie A dopo appena una stagione di purgatorio in cadetteria.

La cronaca del derby

Il Sassuolo si impone con autorità nel derby emiliano. Al 36’ del primo tempo, Berardi apre le marcature con un tocco di destro su assist di Ghion. Il Modena trova il pari al 60’ con una bella conclusione mancina da fuori area di Santoro, ma la gioia dura poco: al 64’ Laurienté riporta avanti gli ospiti con una girata di sinistro su cross di Toljan. Al 76’, infine, Moro chiude i conti con un rasoterra preciso su passaggio di Iannoni.

A Mantova il pareggio che vale la promozione

Intanto, al “Martelli” di Mantova, lo Spezia vede sfumare le ultime speranze di rincorsa: avanti 2-0 con le reti di Aurelio (18’) e Esposito (52’), i liguri si fanno rimontare dal Mantova, trascinato da uno straordinario Maggioni, autore di una doppietta – prima al 80’ su assist di Ruocco e poi al 94’ di testa su invito di Aramu.

Trionfo neroverde

Con la promozione ormai certa, il Sassuolo festeggia il ritorno nella massima serie, un traguardo costruito con continuità, qualità di gioco e un organico solido. Merito anche del contributo di veterani come Berardi e dei nuovi innesti che hanno saputo fare la differenza nei momenti chiave della stagione.

La Serie A ritrova così una protagonista abituata a stupire, con la voglia di riconquistare il palcoscenico che più le compete.