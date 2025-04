Altamura sconfitta a Trapani: 2-0 per i siciliani nella 36ª giornata di Serie C

- L’Altamura incassa una sconfitta per 2-0 sul campo del Trapani, allo stadio “Provinciale”, nella 36ª giornata del Girone C di Serie C. Una gara complicata per i pugliesi, che subiscono una rete per tempo e non riescono a rientrare in partita nonostante qualche occasione.

Primo tempo equilibrato, ma il Trapani passa su rigore – I padroni di casa iniziano con buon ritmo e al 24’ Ruggiero va vicino al gol. Al 32’ il Trapani sblocca il risultato con Kragl, che realizza un calcio di rigore concesso per un fallo di Viola su Anatriello. L’Altamura prova a reagire e al 43’ Rolando sfiora il pareggio con una conclusione pericolosa.

Nella ripresa arriva il raddoppio dei siciliani – Bastano due minuti della ripresa al Trapani per raddoppiare: al 47’ Silvestri trova il gol del 2-0 con un tocco al volo di destro. L’Altamura prova a riaprire la gara, ma al 57’ Franco calcia fuori da buona posizione. Il Trapani continua ad attaccare: al 62’ Carraro sfiora il tris e al 65’ è Anatriello ad andare vicino alla marcatura. Al 74’ ancora Carraro, su punizione, mette i brividi alla difesa pugliese.

Con questo risultato, l’Altamura resta al quattordicesimo posto con 34 punti, a rischio playout. Il Trapani sale all’undicesimo posto con 38 punti, agganciando la Cavese e avvicinandosi alla zona playoff.