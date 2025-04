“In punta di matita. L’arte di frate Menotti”: in mostra alla Camera di Commercio le litografie del caricaturista barese

BARI - Dal 18 aprile al 5 maggio 2025, presso il Salone San Nicola della Camera di Commercio di Bari, sarà allestita la suggestiva mostra: “In punta di matita. L’arte di frate Menotti” organizzata dall’Associazione timpanisti Militia Sancti Nicolai, in collaborazione con la Camera di Commercio e la Biblioteca Nazionale Sagarriga Visconti di Bari, in occasione del centenario della morte di Frate Menotti, celebre artista e caricaturista barese.La mostra, curata da Nicola Cortone, Nunzio Giorgio e Sabino Scianatico, vedrà l’esposizione di 40 preziose litografie provenienti dalla collezione privata di Sabino Scianatico, ex titolare della storica libreria Barium. La mostra darà la possibilità di poter ammirare e approfondire un importante periodo della produzione artistica del Menotti collegata alle varie vicissitudini politiche e culturali della vita barese e del Mezzogiorno, tra la fine dell'Ottocento e gli inizi del Novecento.In occasione dell’esposizione è stato realizzato un catalogo (Edizioni di Pagina, 20€) curato da Nicola Cortone, curatore della mostra e cultore dell’arte e della storia locale, da Francesco Quarto, ex bibliotecario della Biblioteca Nazionale di Bari e da Giulia Perrino, storica dell’arte. Nel volume vengono illustrate tutte le 114 tavole della collezione Scianatico. La mostra è stata realizzata con il contributo di CMI srl (Molfetta), Amgas e luce srl (Bari), Magicaterra (Bari) e Aps Martinus (Bari).La mostra sarà inaugurata venerdì 18 aprile alle ore 10.00 alla presenza di Lucia di Bisceglie, presidente della Camera di Commercio di Bari, di Antonietta De Felice, direttrice della Biblioteca Nazionale di Bari e degli autori e curatori dell’esposizione e del catalogo.La mostra sarà visitabile dal 18 aprile fino al 5 maggio p.v., dal lunedì al venerdì (9.00-12.30) e il lunedì e giovedì pomeriggio (15.30-16.30). Ingresso libero.Vittorio Amedeo Menotti Bianchi (in arte Frate Menotti) è nato a Bari il 1863 ed ivi morto nel 1924. La sua produzione artistica ammonta ad oltre duemila tavole, in gran parte dipinte ad acquerello: disegni che erano destinati a diventare litografie per apparire sui giornali satirici baresi e non, o alcune volte esposte presso la libreria Laterza per essere acquistate da privati cittadini, forse gli stessi personaggi "pupazzati" dal "Frate", figure del mondo economico-politico barese ma anche gente comune nessuno, di qualsiasi posizione sociale, sfuggì all'occhio vigile e attento dell'artista. Un patrimonio, di valore artistico e culturale, che la Biblioteca Nazionale di Bari custodisce con gran cura nel fondo “Menotti”.