Incidente mortale sulla SP 95: un morto e un ferito grave

CERIGNOLA – Tragico incidente nella notte sulla, la strada che collega, nel Foggiano. Il bilancio dell'incidente è di un morto e un ferito grave.

La vittima, un cittadino straniero, era alla guida di uno dei due veicoli coinvolti nello scontro. Le generalità del deceduto non sono ancora state rese note. Il conducente dell'altro veicolo, un uomo, è rimasto ferito e, in seguito all'incidente, è stato trasportato in ospedale con l'ausilio dell'elisoccorso.

Nonostante gli sforzi dei soccorritori, il ferito è deceduto poco dopo il ricovero, senza che ci fosse nulla da fare per salvarlo. La dinamica dell'incidente è ancora al vaglio degli inquirenti, che hanno avviato le indagini per ricostruire con precisione quanto accaduto.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l'area e la polizia stradale del distaccamento di Cerignola, che ha eseguito i rilievi necessari per chiarire la causa dell'incidente e raccogliere le informazioni utili.

Le forze dell'ordine stanno lavorando per ricostruire l'esatta dinamica e per identificare le cause che hanno portato a questo drammatico incidente, che ha scosso la comunità locale.