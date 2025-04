Industria Felix celebra il Sud che non si arrende: premiato il talento delle imprese del Mezzogiorno

– Si è svolto ieri, giovedì 10 aprile, l’attesissimo evento, che ha visto premiate bendelle quattro regioni del Sud Italia:. L’evento si è tenuto a, a Bari, dove il premio ha celebrato quelle realtà imprenditoriali che, con determinazione, non si arrendono alle difficoltà economiche e puntano al futuro con fiducia.

In questa edizione, che rappresenta la 63ª del ciclo di premi organizzato dall'omonimo periodico di economia, sono stati riconosciuti i risultati di 47 aziende pugliesi, 28 calabresi, 10 lucane e 5 molisane. L'evento, condotto dalla giornalista e conduttrice del Tg1 Maria Soave, ha visto anche la partecipazione di numerosi ospiti istituzionali e accademici.

I numeri della premiazione

La provincia di Bari è stata quella che ha registrato il maggior numero di premi, con 18 imprese premiate. Bari si conferma, infatti, il cuore economico del Sud, generando 43 miliardi di euro di ricavi, superando le altre province analizzate. A seguire, Cosenza con 12 premiate, Lecce e Catanzaro con 9, Taranto con 8, e le province di Potenza e Foggia con 6. Isernia si distingue in Molise con 3 premi, battendo Campobasso con 2.

Tra le curiosità più interessanti, emerge il caso di tre aziende foggiane nel settore aerospaziale – Manta Group, Tecnologie Materiali Compositi e Avioman, tutte appartenenti alla stessa famiglia. Durante la cerimonia, l'imprenditore Domenico Frisoli ha commentato con entusiasmo il percorso della sua impresa: «Siamo passati davvero dalle stalle alle stelle».

Un tributo alla memoria

L’evento è stato dedicato alla memoria del professore Federico Pirro, storico docente dell'Università di Bari e autore di migliaia di pubblicazioni. Pirro è stato anche uno dei fondatori del Comitato Scientifico di Industria Felix. Alla sua famiglia è stata conferita una Menzione al Merito dal presidente del Consiglio comunale di Bari, Romeo Ranieri, in segno di riconoscimento per il contributo del professore al mondo accademico e scientifico.

L’evento e il suo impatto

L'evento ha messo in luce come il Sud Italia non solo non si arrenda, ma rappresenti una forza dinamica ed economica in continua crescita. Le 90 aziende premiate sono un chiaro esempio di competitività e innovazione, nonostante le difficoltà legate al contesto globale. Questo tipo di iniziative supporta gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG), promuovendo la crescita economica e l'innovazione responsabile.

A completare l'elenco delle 90 aziende premiate:

Basilicata : Matera (4), Potenza (6)

Calabria : Catanzaro (9), Cosenza (12), Crotone (3), Reggio Calabria (4)

Molise : Campobasso (2), Isernia (3)

Puglia: Bari (18), Barletta Andria Trani (3), Brindisi (3), Foggia (6), Lecce (9), Taranto (8)

La prossima tappa

Il ciclo di premi proseguirà con un appuntamento a Roma, il 29 aprile, per celebrare le imprese del Centro Italia e delle Isole, un ulteriore passo verso il riconoscimento del patrimonio imprenditoriale italiano, in particolare quello che emerge con forza dalle regioni del Sud.

Industria Felix si conferma come una delle principali vetrine per le aziende che, con impegno, contribuiscono alla crescita economica e sociale del nostro paese.