Intervista a Graciela Sáez: “La Puglia ha un'energia speciale''

L’artista argentina Graciela Sáez pubblica il nuovo singolo “Soy de Argentina”, una canzone scritta e interpretata da lei stessa che celebra l’identità, l’orgoglio e l’emozione che il calcio risveglia nel cuore del popolo argentino.

“Mi sono ispirata al tifoso argentino, a colui che vive il calcio con una passione che non si spiega, si sente”, racconta Graciela. “A Milano, dove vivo, ho trovato un punto di ritrovo con altri argentini: le riunioni, i cori, le bandiere... quel legame che ci fa sentire ancora a casa, anche se siamo a migliaia di chilometri di distanza.”

Ogni parola e strofa di “Soy de Argentina” è stata scritta con autentica emozione, come un viaggio sensoriale che fa rivivere l’euforia di sentirsi parte di qualcosa di più grande: la patria. Quell’emozione prende vita anche nelle immagini del videoclip, girato inizialmente al Timbao Multiespacio di Villa Carlos Paz, per poi continuare nel leggendario Stadio Mario Alberto Kempes di Córdoba, scenario dei Mondiali del 1978 e simbolo eterno della gloria nazionale.

Sei argentina ma vivi a Milano: quanto influisce l’Italia nella tua arte e nel tuo modo di comunicare?

Vivere in Italia, e soprattutto a Milano, mi ha arricchito tantissimo sia come artista che come persona. L’Italia ha una forza estetica, culturale e storica che inevitabilmente entra dentro di te. Mi ha insegnato l’eleganza della semplicità, il valore della bellezza nei dettagli, e mi ha fatto scoprire un nuovo modo di comunicare, più diretto ma anche molto umano. Tutto questo si riflette nel mio stile, nella mia musica, nei miei progetti visivi e anche nel modo in cui racconto le mie radici argentine.

Ti capita spesso di incontrare comunità argentine in Italia? Che rapporto hai con loro?

Sì, sono molto in contatto con la comunità argentina in Italia, soprattutto grazie ai social e ai gruppi WhatsApp. È meraviglioso come le reti sociali ci permettano di ritrovarci, condividere le nostre tradizioni — come un buon asado, il mate o guardare insieme una partita di calcio — e mantenere viva la nostra cultura. Inoltre, ci incontriamo spesso in feste, eventi, serate di ballo o concerti con artisti argentini. Si crea un forte senso di appartenenza che ci fa sentire più vicini a casa, anche da lontano.





Hai mai pensato di portare un tuo spettacolo in Puglia?

La verità? Sarebbe bellissimo! La Puglia ha un’energia speciale e conosco tanti argentini che vivono lì o che amano quella terra. Portare uno spettacolo in quella regione sarebbe come unire due cuori: quello argentino e quello italiano. Per noi argentini, l’Italia è come una seconda casa, e ogni angolo ha il suo calore unico. Quindi sì, mi piacerebbe moltissimo.