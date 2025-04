Serie C, il Monopoli cade ad Avellino: 1-0 al “Partenio-Lombardi”

Sconfitta di misura per il Monopoli nella 36ª giornata del girone B di Serie C. I biancoverdi pugliesi sono stati superati 1-0 dall’Avellino allo stadio “Partenio-Lombardi”, al termine di una gara combattuta e ricca di occasioni da entrambe le parti.

Nel primo tempo, l’Avellino si rende pericoloso già al 13’ sfiorando il vantaggio, ma appena un minuto dopo è Pellegrini per il Monopoli a rispondere con un tiro insidioso. Al 21’ gli irpini ci provano ancora con Armellino di testa, ma senza successo. Il gol che decide l’incontro arriva al 32’: cross preciso di Cagnano e tocco al volo di destro di Lescano, che insacca alle spalle del portiere pugliese.

Al 39’ i padroni di casa trovano anche il raddoppio con Panico, ma il gol viene annullato per un fallo di Sounas su Bizzotto. Prima dell’intervallo, al 44’, Pellegrini ha un’altra occasione per il Monopoli, ma il suo sinistro termina fuori.

La ripresa si apre con l’Avellino vicino al raddoppio: al 3’ Panico colpisce il palo con un destro secco. Al 12’ Scipioni sfiora il pareggio per i pugliesi, mentre al 23’ D’Ausilio sciupa un’occasione per chiudere il match. Nel finale, al 94’, Pace ha sui piedi il pallone dell’1-1, ma non riesce a trovare il bersaglio.

Con questa vittoria, l’Avellino consolida il primo posto in classifica con 69 punti e si avvicina sempre più alla promozione in Serie B. Il Monopoli resta terzo a quota 54, ma dovrà difendere la posizione nelle ultime due giornate della regular season.