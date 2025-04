ITS MITI Moda: workshop online gratuito dedicato agli strumenti di marketing per il settore moda

L’incontro si svolgerà giovedì 10 aprile 2025, dalle ore 16:00 alle ore 18:00, in modalità online, e sarà aperto a tutti, previa registrazione.Il workshop sarà tenuto dal professor Giovanni Bordone, Senior Lecturer in Fashion Business and Creative Enterprises e Course Leader in MA Marketing presso la London Metropolitan University. Attraverso un approccio pratico e introduttivo, il relatore offrirà una panoramica sui principali strumenti di marketing, utili a valorizzare le realtà artigianali e accompagnarle verso una dimensione competitiva nei mercati globali.L’iniziativa rientra tra le attività formative promosse da ITS MITI Moda, istituto che da anni si dedica alla formazione di tecnici altamente specializzati nel settore moda, con un’attenzione particolare all’innovazione, al marketing e alla proiezione internazionale del made in Italy.Per partecipare è necessario compilare il modulo di iscrizione disponibile sul sito ufficiale:L'evento è organizzato in collaborazione con Apulian Runway Experience