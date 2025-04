Gianmarco Tognazzi racconta Paul McCartney e i Beatles: la Camerata Musicale Salentina chiude la stagione tra musica e mito

, il sipario delsi alzerà su un evento speciale: la chiusura dellacon lo spettacolo “”, un omaggio emozionante alla più grande band della storia della musica e al genio melodico di Sir McCartney.

Gianmarco Tognazzi sarà la voce recitante di questa serata unica, accompagnato sul palco dalla Orchestra da Camera “Saverio Mercadante”, diretta da Rocco Debernardis. Un reading musicale intenso e coinvolgente, che alternerà il racconto tratto dall’autobiografia di McCartney ai brani immortali dei Fab Four, eseguiti in una raffinata veste orchestrale.

Un viaggio tra musica e parole

Lo spettacolo è un vero e proprio viaggio tra parole e note, che ripercorre la straordinaria carriera di Paul McCartney, dagli esordi nei Beatles fino alle sue riflessioni sul legame artistico e umano con John Lennon. Un racconto che si intreccia alle emozioni della musica dal vivo, con un programma che include alcuni dei brani più amati della storia:

Programma musicale:

Yesterday, Michelle, And I Love Her, Ob-La-Di Ob-La-Da, Here Comes the Sun, In My Life, Let It Be, Hey Jude, Eleanor Rigby, Love Me Do

Oltre alla narrazione artistica, non mancherà un momento dedicato a uno dei più celebri misteri della musica pop: la leggenda della presunta morte di Paul McCartney nel 1966, rilanciata da una telefonata radiofonica nel 1969 e mai del tutto sopita tra i fan. Una parentesi intrigante che aggiunge fascino e suggestione al racconto.

Biglietti e iniziative speciali

I biglietti sono disponibili presso la sede della Camerata Musicale Salentina (temporaneamente in Viale Oronzo Quarta 20 a Lecce), online e nei punti vendita Vivaticket.

Sono previste riduzioni e agevolazioni per studenti, over 65, convenzionati, gruppi e disabili. Disponibili anche i biglietti tramite Carta del Docente, 18App, Carta della Cultura e Carta del Merito.

Un’attenzione particolare è rivolta alle famiglie con bambini, grazie all’iniziativa “Con i bimbi a teatro”: durante lo spettacolo, sarà attivo un laboratorio musicale per i più piccoli (dai 6 anni in su) nelle sale interne del teatro, per vivere l’esperienza culturale tutti insieme.

Teatro per tutti: arriva il “Biglietto Sospeso”

La Camerata lancia anche l’iniziativa solidale del “Biglietto Sospeso”, per permettere l’accesso al teatro anche a chi è in difficoltà economica. Chiunque può contribuire donando 2 euro, e per ogni biglietto sospeso acquistato, la Camerata ne aggiungerà un altro. Un’iniziativa di cultura e inclusione, aperta alla collaborazione di tutte le associazioni solidali del territorio.

INFO E CONTATTI

📍 Camerata Musicale Salentina – Via XXV Luglio 2B, Lecce

📞 Tel: 0832 309901 | Cell: 348 0072654 (info) – 348 0072655 (biglietteria)

📧 Email: biglietteria@cameratamusicalesalentina.com