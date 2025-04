La Juventus Femminile conquista il suo sesto Scudetto: battuto il Milan 2-0 a Biella

Juventus fb

FRANCESCO LOICONO - La Juventus Femminile è campione d’Italia per la sesta volta nella sua storia. Le bianconere hanno conquistato lo Scudetto superando il Milan 2-0 nella Poule Scudetto, sul campo neutro di Biella, confermandosi regine del calcio femminile italiano.

Una vittoria costruita con solidità e determinazione, in una gara dove la Juventus ha saputo gestire i momenti chiave del match. Nella prima frazione, dopo due tentativi firmati da Abi Brighton (21') e Lisa Boattin (23'), è stata Sofia Cantore al 28’ a sfiorare il vantaggio. Al 45’ l’episodio decisivo: fallo in area di Nadine Sorelli su Cristiana Girelli e rigore per la Juventus. Dal dischetto è proprio la numero 10 bianconera a realizzare con freddezza l’1-0.

Il secondo tempo si apre nel migliore dei modi per le piemontesi: al 2’ Girelli firma la doppietta personale con un tocco preciso su assist di Cantore. Il Milan prova a reagire con Giorgia Arrigoni (15’) e l’olandese Chantè Domping (35’), ma non riesce a bucare la difesa juventina. Al 28’, ancora Girelli va vicina al tris su punizione.

Con questo successo, la Juventus Femminile si conferma una corazzata del calcio italiano, aggiungendo il sesto Scudetto alla propria bacheca. Ora testa alla Coppa Italia: sabato 17 maggio, alle ore 18, sfiderà la Roma nella finalissima in programma allo stadio “Sinigaglia” di Como.