Le Grotte di Castellana si confermano regine del turismo sotterraneo: bilancio 2024 in crescita e grandi eventi per l’estate 2025

CASTELLANA GROTTE - Con oltre 313.000 visitatori nel 2024, le Grotte di Castellana si confermano le grotte più visitate d’Italia, registrando non solo un numero di presenze stabili rispetto all’anno precedente, ma anche un significativo incremento dei ricavi. Un successo che sancisce la solidità della gestione della Grotte di Castellana srl, capace di coniugare valorizzazione turistica, crescita economica e promozione culturale del territorio.

Il bilancio 2024 evidenzia numeri positivi: i ricavi salgono a 5,8 milioni di euro (rispetto ai 5,4 del 2023), mentre i debiti commerciali si riducono drasticamente da 493mila a 264mila euro. Il canone riconosciuto al Comune di Castellana Grotte ammonta a 1,6 milioni di euro, nonostante un lieve calo negli incassi dovuto ai lavori sul parcheggio P1.

L’utile d’esercizio, seppur contenuto (16.744,26 €), rappresenta un traguardo positivo, frutto di una gestione attenta e lungimirante, che guarda al futuro anche attraverso l’incremento dell’offerta turistica e l’apertura al mercato internazionale. Sempre più numerosi i turisti stranieri – provenienti da Francia, Germania, Regno Unito, Stati Uniti e Polonia – grazie anche all’introduzione di visite giornaliere “di cartello” in inglese, francese e tedesco.

A trainare il successo anche un’intensa attività culturale che ha arricchito l’offerta del sito carsico: spettacoli come “Hell in the Cave”, “Alice nelle Grotte delle Meraviglie”, eventi esperienziali come “Innamorati in Grotta” e format innovativi come “SottoSuono”, “Sirio”, “Io non ho paura” e “GrotteClick”. Senza dimenticare la promozione del turismo di lusso e le attività di destagionalizzazione.

L’investimento nella promozione turistica è aumentato a 750mila euro, di cui 460mila destinati direttamente al territorio cittadino. Un impegno che si riflette anche nell’organizzazione, con il Comune di Castellana Grotte, del cartellone estivo “Piazze d’Estate 2025”, presentato in conferenza stampa con il sindaco Domi Ciliberti, il presidente della società Serafino Ostuni e il direttore artistico Giuseppe Savino.

Piazze d’Estate 2025: musica, cultura e spettacolo al centro della scena

L’estate 2025 sarà animata da una serie di eventi imperdibili, pensati per coinvolgere un pubblico ampio e variegato. Si comincia il 27 luglio con Nek e il suo “Hits Live 2025”, un viaggio tra i più grandi successi della sua carriera. Il 6 agosto sarà la volta di Edoardo Bennato con “Sono solo canzonette 2025”, mentre il 7 agosto un artista “a sorpresa”, amatissimo dai giovani, sarà annunciato il 2 giugno sui social delle Grotte. In palio, anche un contest per incontrarlo dal vivo.

Il 17 agosto, in Piazza Garibaldi, salirà sul palco Nada, icona della scena musicale italiana contemporanea. Il 19 agosto, sarà Eugenio Finardi a festeggiare i 50 anni di carriera con il suo tour “Tutto ’75-’25”.

Non mancheranno momenti di approfondimento con Festivarts, il format che unisce cultura e intrattenimento, condotto dal sindaco Domi Ciliberti: il 14 luglio Emilio Solfrizzi e Antonio Stornaiolo, il 17 luglio Mauro Repetto degli 883, il 31 luglio il giornalista Alan Friedman.

Un legame sempre più forte con la comunità

“Piazze d’Estate è l’espressione di un patto culturale e turistico tra le Grotte e la città,” ha dichiarato il sindaco Ciliberti. “I numeri dell’accoglienza ci confermano la bontà della strada intrapresa: 110.519 presenze nel 2024 (+18% sul 2023) e 45.465 visitatori ospitati nelle strutture ricettive locali.”

“Gestire un sito carsico oggi è molto più di una visita guidata,” ha aggiunto il presidente Ostuni. “È offrire emozioni, cultura e un’esperienza immersiva che lasci il segno. E questo è ciò che vogliamo continuare a fare, insieme alla comunità e per la comunità.”

Info e Biglietti

Prenotazioni concerti su: www.ticketone.it

Tutte le informazioni su eventi e visite guidate su:

📍 www.grottedicastellana.it

📍 www.comune.castellanagrotte.ba.it

📱 Social ufficiali: @GrotteCastellana & @ComuneCastellanaGrotte