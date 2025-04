Progetto “Resilience – Promozione della resilienza territoriale nel Sud Adriatico”: il 29 aprile a Barletta l’incontro del comitato direttivo

BARLETTA - Martedì 29 aprile al Castello di Barletta si terrà il terzo incontro del comitato direttivo del progetto “Resilience – Promozione della resilienza territoriale nel Sud Adriatico”, finanziato dal Programma Interreg IPA South Adriatic 2021–2027 con l’obiettivo di rafforzare la cooperazione tra Albania, Italia e Montenegro nella lotta agli effetti sempre più gravi dei cambiamenti climatici.Il progetto strategico nasce dalla consapevolezza che sfide come incendi boschivi, siccità, scarsità idrica e gestione del territorio non conoscono confini e che solo una risposta coordinata e condivisa possa garantire efficacia e sostenibilità degli interventi. Attraverso “Resilience”, i partner coinvolti lavorano fianco a fianco con l’obiettivo di migliorare le politiche regionali e nazionali attraverso iniziative di medio e lungo termine per sviluppare strumenti e strategie comuni, potenziare le conoscenze dei funzionari, identificare best practice e valorizzare il patrimonio territoriale e ambientale del Sud Adriatico.Le attività in corso spaziano dalla realizzazione di un geocatalogo condiviso per migliorare la gestione e lo scambio di dati e informazioni, alle attività di potenziamento delle capacità tecniche attraverso la formazione per funzionari e operatori di protezione civile, e l’implementazione di infrastrutture e attrezzature per la gestione delle emergenze. Si lavora inoltre sull’individuazione di modelli gestionali condivisi finalizzati a ottimizzare l’impiego delle risorse disponibili, senza tralasciare il ruolo centrale delle tecnologie innovative per migliorare la prevenzione dei rischi e la risposta alle emergenze climatiche.Il progetto, della durata di 5 anni, coinvolge partner da Albania, Italia e Montenegro, in particolare National Agency for Civil Protection (Albania), Dipartimento protezione civile e gestione emergenze della Regione Puglia (Italia), Acquedotto Pugliese S.p.A. (Italia), Regione Molise, Quarto Dipartimento, Servizio di Protezione Civile (Italia), Ministry of Interior, Directorate for Protection and Rescue of Montenegro (Montenegro), Regional Waterworks for the Montenegrin coast (Montenegro), e potrà contare, in occasione dell’incontro a Barletta, anche sulla presenza del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile.“Si tratta di un passo fondamentale per garantire la sicurezza e la resilienza del nostro territorio – ha dichiarato Nicola Lopane, direttore del Dipartimento protezione civile e gestione emergenze della Regione Puglia -. La resilienza dei territori all’emergenza climatica passa dalla collaborazione territoriale, per questa ragione è particolarmente funzionale costruire, nel cuore del Sud Adriatico, una strategia condivisa per affrontare le sfide ambientali dei prossimi anni”.Info: 0809751285 - 347 436 0942Inizio attività: 9.00