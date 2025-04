Lecce, convegno 'Settimana Blu: Sviluppo, Valori e Ambiente' in occasione della Settimana Blu e della Giornata Regionale della Costa

LECCE – Confindustria Lecce e la Capitaneria di Porto di Gallipoli organizzano il convegno "Settimana Blu: Sviluppo, Valori e Ambiente", un’importante occasione di riflessione e confronto sulle strategie di valorizzazione della costa e del Mar Mediterraneo, crocevia di popoli e culture, nonché motore di sviluppo economico e sociale. – Confindustria Lecce e la Capitaneria di Porto di Gallipoli organizzano il convegno "Settimana Blu: Sviluppo, Valori e Ambiente", un’importante occasione di riflessione e confronto sulle strategie di valorizzazione della costa e del Mar Mediterraneo, crocevia di popoli e culture, nonché motore di sviluppo economico e sociale.





L’evento si terrà lunedì 7 aprile alle ore 10:00 presso la sede di Confindustria Lecce, in Via Fornari n. 12, in occasione della Settimana Blu e della Giornata Regionale della Costa.





Il mare rappresenta una risorsa strategica per l’Italia e soprattutto per la Puglia e la provincia di Lecce, influenzando settori chiave quali turismo, pesca, trasporti marittimi, cantieristica navale ed energie rinnovabili. Il convegno intende analizzare il ruolo dell’economia blu come opportunità di crescita sostenibile, coniugando innovazione, ricerca e tutela ambientale. Sarà inoltre un momento di approfondimento per comprendere le sfide ancora aperte e le prospettive future per un utilizzo responsabile delle risorse marine.





C’è infatti ancora molto da fare sul fronte della valorizzazione delle risorse costiere e di una economia vocata al mare, a partire dalla implementazione dei porti, non solo a fini turistici, e dell’indotto.





L’evento si svolgerà con il seguente programma: Dopo i saluti istituzionali di Valentino Nicolì, Presidente Confindustria Lecce; Adriana Poli Bortone, Sindaco di Lecce; Stefano Minerva, Presidente della Provincia di Lecce; Mario Vadrucci, Presidente della Camera di Commercio di Lecce; Fabio Pollice, Rettore dell’Università del Salento; Col. t.ST Stefano Ciotti, Comandante Provinciale della Guardia di Finanza. Seguiranno gli interventi di esperti e rappresentanti del settore: C.C. Cosimo Pichierri, Capo Sezione Sicurezza della Navigazione Capitaneria di Porto di Gallipoli; Cap. Salvatore Spezzati, Comandante della Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza di Gallipoli; Giuseppe Coppola, Delegato Sistemi Integrati del Turismo ed Economia del Mare Confindustria Lecce; Antonio Ficarella, Presidente ITS Aerospazio e Mobilità Sostenibile; Giuseppa Antonaci, Presidente ITS Turismo Academy.





Le conclusioni saranno affidate al C.V. Francesco Perrotti, Comandante della Capitaneria di Porto di Gallipoli. Modererà il dibattito Maria Rosaria Polo, Ufficio Stampa Confindustria Lecce.