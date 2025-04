Puglia, pubblicato il nuovo Avviso “Piani Formativi Aziendali”: un investimento strategico nella formazione continua del capitale umano dei pugliesi

BARI - È stato pubblicato, sul BURP dello scorso giovedì 27 marzo, l’Avviso Piani Formativi Aziendali 2024 quale strumento di valorizzazione del capitale umano e della competitività del sistema economico della nostra regione. Il bando, finanziato con una dotazione complessiva di 10 milioni di euro, mira a promuovere la formazione continua dei lavoratori delle aziende pugliesi attraverso programmi personalizzati proposti direttamente dalle imprese.Tramite questo Avviso, l’Assessorato all’Istruzione, Formazione e Lavoro della Regione Puglia risponde concretamente alle esigenze di aggiornamento e riqualificazione dei lavoratori, soprattutto in un contesto di trasformazione tecnologica e di innovazione industriale. Il bando rappresenta un'opportunità fondamentale per rafforzare la produttività e la competitività del tessuto imprenditoriale locale, permettendo alle aziende di riqualificare le proprie risorse umane. La formazione continua rappresenta un investimento sul futuro della nostra economia e le imprese pugliesi devono poter contare su strumenti concreti per affrontare le sfide della modernità. Questo Avviso rappresenta un passo importante verso un modello produttivo più innovativo, sostenibile e competitivo.Piani Formativi Aziendali prevede un finanziamento complessivo di 10 milioni di euro a valere sulle risorse del PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027, l’eventuale incremento della dotazione finanziaria potrà essere valutato sulla base delle richieste presentate e delle necessità espresse dalle imprese pugliesi.L’iniziativa è rivolta a tutte le imprese – piccole, medie e grandi – operanti sul territorio regionale, escludendo specificatamente i settori della pesca, dell’acquacoltura, della produzione primaria agricola e del settore carbonifero.I beneficiari finali dei percorsi formativi sono i lavoratori assunti con contratti a tempo determinato o indeterminato, ad eccezione degli apprendisti e dei lavoratori in somministrazione. La formazione dovrà essere finalizzata all’aggiornamento e alla specializzazione per il miglioramento della produttività aziendale, alla riconversione delle competenze in vista di riorganizzazioni aziendali e innovazioni tecnologiche, all’acquisizione di nuove competenze per favorire la transizione digitale ed ecologica e al sostegno alla stabilizzazione occupazionale e alla crescita professionale dei dipendenti.In un contesto di cambiamenti rapidi e profondi quali la digitalizzazione, l’automazione e la transizione ecologica che stanno ridefinendo il mondo del lavoro, è essenziale che i lavoratori pugliesi siano adeguatamente formati e pronti ad affrontare le sfide di domani. Con Piani Formativi Aziendali, l’Assessorato all’Istruzione, Formazione e Lavoro della Regione Puglia rafforza la sua strategia di crescita e innovazione, mettendo al centro la formazione come motore di sviluppo economico e sociale, perché la formazione non venga interpretata come un costo, ma come un’opportunità per migliorare competitività e per costruire un futuro più solido e sostenibile per tutti. Si ringraziano gli uffici regionali della Sezione Programmazione Unitaria e dell’Autorità di Gestione del PR Puglia per il lavoro svolto e per la successiva attività di gestione di un Avviso così complesso ed articolato.Le aziende interessate potranno presentare i propri piani formativi aziendali attraverso la piattaforma unicamente attraverso la procedura on line Avviso Piani Formativi Aziendali 2024 - PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027 messa a disposizione all’indirizzo web: https://smart.sistema.regione.puglia.it L’Inoltro delle domande sarà effettuabile a far data dal settimo giorno successivo alla pubblicazione dell’Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sino ad esaurimento delle risorse disponibili.Le informazioni in ordine al bando potranno essere richieste alla Sezione Programmazione Unitaria attraverso l’indirizzo mail dedicato pfa2024@regione