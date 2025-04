Lecce si colora di rosa (e di dolce): il 13 maggio torna il “Pasticciotto Day” – Edizione Speciale Giro d’Italia

LECCE – Il 13 maggio Lecce sarà il palcoscenico di una giornata all’insegna del gusto, della tradizione e dello sport. In occasione dell’arrivo della quarta tappa del(Alberobello – Lecce), il capoluogo salentino celebra uno dei suoi simboli più iconici con un’edizione speciale del, anticipata quest’anno a maggio proprio per accogliere la "carovana rosa" con il profumo del celebre dolce di frolla e crema.

L’iniziativa, giunta alla sua sesta edizione, unisce pasticcerie di tutta Italia e anche dall’estero, in una celebrazione collettiva del pasticciotto salentino, con prezzo speciale a 90 centesimi, disponibile in tutte le attività aderenti dall’apertura fino alle ore 18.00 del 13 maggio.

Expo Pasticciotto Day: show di gusto nel cuore di Lecce

A partire dalle 18.00 fino alle 23.00, la festa si sposterà nel cuore della città, con l’Expo Pasticciotto Day nella suggestiva Galleria di Piazza Mazzini. Qui, i Maestri Pasticceri di Confartigianato Imprese Lecce daranno vita a un vero e proprio laboratorio a cielo aperto, preparando e sfornando in diretta migliaia di pasticciotti, disponibili al pubblico al prezzo simbolico di € 1,50 al pezzo. Una parte del ricavato sarà devoluto alla LILT - Lega Italiana Lotta contro i Tumori, sezione di Lecce.

Non solo pasticciotti: l’Expo offrirà anche un percorso espositivo e degustativo dedicato ad altre specialità dolciarie tipiche del Salento, valorizzando ulteriormente la ricca tradizione gastronomica del territorio.

Un contest fotografico “in rosa”

Torna anche il fortunato Pasticciotto Photo Contest, quest’anno in versione rosa, per omaggiare il Giro d’Italia. Ai partecipanti viene richiesto di immortalare il pasticciotto nella sua forma e colore tradizionali, inserendo nell’immagine almeno un elemento rosa. Il concorso, aperto fino al 29 aprile, decreterà la foto più votata sui social (Facebook e Instagram “Pasticciotto Day – Agrogepaciok”) e una top 20 selezionata da una giuria di esperti, che sarà esposta in mostra il 12 e 13 maggio sempre in Galleria Mazzini.

📷 Per partecipare: inviare la foto a segreteria@agenziaeventi.com

📜 Regolamento completo su: agrogepaciok.it

Una festa tra sport, sapori e cultura

«Un territorio lo si conosce mangiandolo», ricordava Italo Calvino. Ed è proprio con questo spirito che il Pasticciotto Day si propone come evento capace di fondere gusto e racconto, tradizione e condivisione. «Vogliamo che chi arriva a Lecce per il Giro d’Italia – afferma Carmine Notaro, organizzatore dell’evento – possa portare con sé non solo immagini, ma anche sapori autentici, incontrando la nostra cultura attraverso ciò che di più dolce sappiamo offrire».

Informazioni e adesioni:

📧 info@agenziaeventi.com

📋 Modulo di adesione per le pasticcerie: Scarica qui

Il “Pasticciotto Day” è un progetto di

Agrogepaciok – Salone Internazionale della Gelateria, Pasticceria, Cioccolateria e Artigianato Agroalimentare

Organizzazione: EVENTI Marketing & Communication di Carmine Notaro

Con il supporto di: Confcommercio Imprese Lecce, Associazione Pasticceri Salentini, Fipe Lecce, Fiepet Confesercenti, Federalberghi,

e con il patrocinio di: Provincia di Lecce, Comune di Lecce, GAL salentini, Regione Puglia, Camera di Commercio di Lecce.