Grottaglie, Polizia Locale all'avanguardia con mezzi ecologici e un occhio di riguardo al decoro urbano

- Una ventata di novità “green” investe il corpo di Polizia Locale di Grottaglie. Da questa settimana, i nostri agenti potranno contare su una flotta di mezzi all’avanguardia, pensati per garantire un controllo del territorio ancora più efficace, dinamico e, soprattutto, rispettoso dell’ambiente in cui viviamo. - Una ventata di novità “green” investe il corpo di Polizia Locale di Grottaglie. Da questa settimana, i nostri agenti potranno contare su una flotta di mezzi all’avanguardia, pensati per garantire un controllo del territorio ancora più efficace, dinamico e, soprattutto, rispettoso dell’ambiente in cui viviamo.





Abbiamo infatti dotato il comando di una nuova jeep a basso impatto ambientale e di ben quattro biciclette elettriche di ultima generazione. Una scelta che va nella direzione di una mobilità sostenibile, un tema particolarmente caro e che questa Amministrazione sta portando avanti con convinzione.





Questi nuovi mezzi non sono solo un segnale tangibile del nostro impegno per la tutela dell’ambiente, ma rappresentano anche un investimento concreto nella sicurezza dei nostri concittadini. La jeep permetterà interventi rapidi e capillari anche nelle zone più impervie, mentre le biciclette elettriche garantiranno una maggiore agilità nel pattugliamento del centro storico, delle aree pedonali, favorendo un contatto più diretto e costante con la città.





Ma le buone notizie non finiscono qui. A partire da lunedì, sono entrate in funzione ben 11 nuove telecamere ad alta definizione, strategicamente posizionate sul territorio per contrastare il vergognoso fenomeno dell’abbandono dei rifiuti. Un atto di inciviltà che deturpa il nostro paesaggio e che non possiamo più tollerare. E non ci fermiamo qui: sono già in arrivo altre 15 telecamere che andranno a rafforzare ulteriormente la nostra rete di sorveglianza.





Come Sindaco, ma prima ancora come un semplice cittadino di Grottaglie, credo fermamente che la sicurezza, il rispetto per il nostro ambiente e il decoro urbano debbano andare di pari passo. Questa dotazione di mezzi ecologici e il potenziamento del sistema di videosorveglianza sono passi importanti in questa direzione. I nostri agenti, che ringrazio per la loro dedizione quotidiana, avranno ora strumenti più moderni ed efficienti per svolgere al meglio il loro prezioso lavoro, garantendo al contempo una maggiore attenzione alla pulizia e alla bellezza della nostra Grottaglie.