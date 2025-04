Lecce, un viaggio nella luce con Annelisa Addolorato e il suo libro "I Mandala di Luce"

LECCE - Ilalle ore, ildi Lecce (via Lucca 23) ospiterà un evento speciale, che non è solo la presentazione di un libro, ma un'esperienza immersiva nel mondo dove poesia e filosofia orientale si intrecciano in un affascinante viaggio di scoperta.presenterà il suo libro, "I Mandala di Luce", edito da, con un dialogo a cura dell’editore

Un mandala di luce, un viaggio nell’ignoto

Il libro di Annelisa Addolorato non è un'opera qualsiasi. È molto più di una raccolta di poesie; è un’autentica casa dello Spirito, un mandala dove la prosa e la poesia si scontrano come bianco e nero, creando un equilibrio armonico tra parole e immagini. È un invito ad attraversare una dimensione altra, dove ogni parola sembra accendere una scintilla di luce, conducendo il lettore verso una rivelazione interiore.

Durante la presentazione, l'autrice e l'editore Donno guideranno il pubblico in un percorso che va oltre le parole scritte, facendo emergere un’esperienza che coinvolge l’intero essere. Non si tratterà di un semplice reading, ma di una vera e propria esplorazione del sé, attraverso una riflessione sull’Amore e sulla Bellezza, che qui non sono più concetti superficiali, ma forze universali che sfidano la logica e invitano a pensare oltre.

Un incontro con l'Essenza della Vita

"I Mandala di Luce" è stato definito un "ritorno alle origini dell'Esistenza", un’opera che tocca profondamente chi è pronto a mettersi in gioco e ad affrontare il caos per trasformarlo in armonia. Questo libro è per chi cerca un'esperienza più profonda della semplice lettura. "Non è per tutti", avvertono gli autori, "ma è per chi ha il coraggio di guardare oltre la superficie, di vedere la bellezza nascosta dietro ogni cosa".

Il Bar De Mo', con la sua atmosfera intima e ribelle, sarà il palcoscenico perfetto per questa rivelazione. In un angolo accogliente e fuori dagli schemi della città di Lecce, i presenti potranno partecipare a un incontro che si preannuncia intenso e trasformativo.

Un invito a non perdere l'occasione

Se sei alla ricerca di un'esperienza che vada oltre il consueto, se sei pronto a intraprendere un viaggio verso una nuova comprensione dell’Amore e della Bellezza, allora questo incontro è ciò che stai cercando. La presentazione di "I Mandala di Luce" non è solo un evento, ma un'opportunità unica di vivere la poesia come un'esperienza trasformativa.

Non lasciarti raccontare questa occasione, vieni a viverla in prima persona. La serata, infatti, promette di essere molto più di una semplice presentazione: sarà un percorso alla scoperta di te stesso, un momento di riflessione profonda su ciò che davvero conta.

"Un mandala di luce che illumina il buio dell’ovvio", così è stato descritto il libro. Non fidarti delle parole: vieni a scoprire tu stesso cosa si cela dietro questa affermazione.

Info:

Per ulteriori dettagli sull’evento e sull’opera, visita il sito ufficiale: I Quaderni del Bardo Edizioni

Un appuntamento imperdibile, per chi cerca cultura autentica e un contatto profondo con il significato della vita e dell'amore.