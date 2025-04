Lorenzo Lupo, il cantautore pugliese pubblica il nuovo singolo “E invece tremo”

“E invece tremo” è il nuovo singolo di Lorenzo Lupo, un brano scritto dal M° Luca Sala, affiancato da Laura Pirrigheddu, un racconto intimo e personale che l’artista ha voluto descrivere.

Il testo mette in risalto il fatto che Lorenzo tenta di provare un sentimento per la persona con cui desidera condividere i suoi momenti di vita anche quotidiani e lavorativi.

Parlare dell’amore -spiega il cantante pugliese- è molto complicato ed è quello che cerca di spiegare il pezzo, perché anche se ci si prodiga e si tenta, non sempre questo risulta facile. In tutto il racconto dialogo con la persona amata e con me stesso, giurando di trovare una concretezza che mi aiuti ad esplorare il sentimento che proviamo.

Lorenzo si pone anche delle domande come: “SE CI FOSSE UN PREZZO DA PAGARE PER SAPER AMARE; SE DOVESSE PERDERE SÉ STESSO”, per poter vivere al fianco della sua anima gemella che spera di non perdere.

Nella prima parte si può notare come cerchi di porsi degli interrogativi. Tutto ciò lo si evince quando si chiede se ci sia un prezzo per l’amore, nel tentare di coltivare la fiamma del loro sentimento, ma per capirlo potrebbero volerci “MILLE SERE STORTE”. Nel ritornello apre il suo dilemma chiedendolo anche alla sua musa, un “CONCEDIMI DI STARE QUI”; perché a volte rimanere uniti è già una risposta che non si percepisce ma si sa che in due è più facile il cammino. Continua affermando di aver paura e di volere da lei solo il suo perdono. Nel proseguimento del brano si ammettono episodi già pregressi che non si è in grado di cambiare, ma è viva la speranza di poter uscirne e imparare in fretta per sentirsi libero e col cuore colmo di gioia, invece, di autosabotarsi. Nella parte conclusiva si riafferma questa difficoltà e gli sforzi non portano a nessun risultato, che lui tanto spera. E Lorenzo, ancora una volta, riesce soltanto a tremare.

E invece tremo: https://open.spotify.com/intl-it/album/25gpBOLwUlVOOfiyZagzOY