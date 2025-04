Macabra scoperta a Lecce: ritrovato senza vita un 48enne in un B&B del centro storico

LECCE - Tragedia nel cuore del centro storico di Lecce, dove nella giornata di ieri i Vigili del Fuoco hanno rinvenuto il corpo senza vita di un uomo di 48 anni, originario della Toscana, all'interno di un bed & breakfast situato in via delle Bombarde.

La vittima, che da qualche tempo risiedeva in città, non dava notizie di sé da giorni. A lanciare l'allarme sono stati i familiari, preoccupati per l'improvviso silenzio dell'uomo. L'intervento dei soccorritori ha permesso di accertare il decesso, ma le cause della morte restano ancora da chiarire.

La salma è stata trasferita nell'obitorio dell'ospedale Vito Fazzi e rimane a disposizione dell'autorità giudiziaria, che ha disposto tutti gli accertamenti necessari per far luce sull'accaduto. Al momento, non si esclude alcuna ipotesi in merito alle circostanze della morte del 48enne.