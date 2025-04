Maltempo a Bari: il vento danneggia tettoie e strutture, sfiorata la tragedia al mercato coperto dell’ex Manifattura Tabacchi

Raffiche violente di scirocco stanno colpendo la città da questa mattina, causando danni e situazioni di pericolo in diversi quartieri. Tra gli episodi più gravi, il distacco di una parte della, segnalato dal consigliere del Municipio 1(Puglia Popolare), che parla apertamente di una

"Solo per miracolo non ci sono stati feriti – denuncia Bratta in un post – operatori e passanti hanno rischiato grosso. Da mesi, anzi da anni, denuncio lo stato di insicurezza dei mercati rionali. Ho portato la questione in Consiglio municipale, ma tutto tace”.

Vento a oltre 70 km/h: danni anche al Circolo Tennis e in via Sparano

Le raffiche di vento, spinte dallo scirocco, hanno toccato velocità superiori ai 70 km/h, distruggendo anche una tensostruttura del Circolo Tennis, dove il telone di copertura di alcuni campi è stato divelto. Danneggiamenti si registrano inoltre in via Sparano, nel cuore del centro cittadino, dove il distacco di calcinacci da un edificio ha reso necessario l’intervento della Polizia locale, che ha immediatamente transennato l’area per evitare rischi ai passanti.

Allerta gialla della Protezione Civile: venti forti per 36 ore

La Protezione Civile regionale ha diramato un avviso di condizioni meteorologiche avverse valido dalle ore 13 di oggi, martedì 15 aprile, per le successive 24-36 ore, con allerta gialla per vento su tutta la Puglia. Nello specifico, si prevedono venti forti dai quadranti sud-orientali, con raffiche di burrasca, soprattutto lungo la costa e nelle zone esposte.

Settimana Santa al via tra disagi e preoccupazione

Inizia dunque all’insegna del maltempo la Settimana Santa, con numerosi disagi e una crescente preoccupazione per l’incolumità pubblica, soprattutto in presenza di strutture datate o non adeguatamente manutenute. Le autorità invitano alla massima prudenza, evitando spostamenti non necessari e prestando particolare attenzione nelle aree alberate, nei pressi di impalcature o tettoie provvisorie.