Musicae Sacrae: a Trani lo Stabat Mater di Boccherini nel Venerdì Santo

Un momento di profonda intensità spirituale e musicale attende il pubblico venerdì, alle ore, presso l’, in occasione del quarto appuntamento della rassegna, organizzata per celebrare il

Protagonista della serata sarà lo Stabat Mater di Luigi Boccherini, composto nel 1781 e considerato una delle pagine più toccanti della musica sacra del Settecento. Una composizione che trascende la bellezza formale per farsi vera e propria preghiera in musica, meditazione sonora sul dolore della Vergine Addolorata ai piedi della Croce.

A interpretare il mottetto in fa minore per soprano e orchestra d’archi, sarà il soprano Chiara Braggion, accompagnata dall’Orchestra Filarmonica del Mediterraneo sotto la direzione del Maestro Giuseppe Monopoli.

Musica e devozione: l’arte al servizio dello spirito

La scelta dello Stabat Mater per il Venerdì Santo non è casuale: l’opera si fonda su uno dei testi più profondi della tradizione cristiana, la sequenza latina attribuita a Jacopone da Todi, in cui si contempla la sofferenza di Maria durante la Passione di Cristo. Un viaggio emotivo, reso in musica da Boccherini con una delicatezza e un'intensità che lo rendono unico nel panorama delle versioni composte tra XVII e XIX secolo.

La versione del 1781 – commissionata a Boccherini dal suo mecenate Luigi Antonio di Borbone – si distingue per un impianto espressivo denso, commovente e struggente. L’intento non è solo quello estetico, ma anche quello di accompagnare lo spettatore verso un momento di raccoglimento interiore, in linea con il significato liturgico del Venerdì Santo.

I protagonisti della serata

Chiara Braggion, giovane e talentuosa interprete veneta, ha saputo unire la versatilità della sua formazione iniziale – tra pop e commercial music – con un approccio rigoroso alla musica antica e barocca. Dopo gli studi a Rovigo e in Inghilterra (presso la Bath Spa University e il Trinity Laban Conservatoire di Londra), ha avviato un percorso di perfezionamento con maestri del calibro di Sherman Lowe, Sabina Arru e Vivica Genaux, specializzandosi nell’esecuzione storicamente informata del repertorio vocale.

Accanto a lei, sul podio, il Maestro Giuseppe Monopoli, direttore d’orchestra, compositore e musicista dalla carriera internazionale. Dalla Bolshoj Tchaikovsky State Symphony Orchestra di Mosca al Mozarteum di Salisburgo, Monopoli ha saputo conquistare il pubblico di alcuni tra i più importanti teatri del mondo con il suo stile energico e raffinato. Con la Filarmonica del Mediterraneo, propone un progetto che unisce alta qualità musicale e radicamento sul territorio.

Info e prenotazioni

Il concerto è inserito all’interno del cartellone della rassegna Musicae Sacrae, dedicata al rapporto tra musica e spiritualità, in occasione del Giubileo Universale.

Per acquisto biglietti e ulteriori informazioni: