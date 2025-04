Maltempo in arrivo: allerta gialla su tutta la Puglia il 23 aprile

La Protezione Civile ha diramato unper la giornata di, che prevede condizioni di instabilità atmosferica su tutto il territorio pugliese.

A partire dalle ore 08:00 e per le successive 12 ore, si segnalano precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con intensità variabile a seconda delle zone.

Nel dettaglio:

Sulla Puglia centro-settentrionale , le piogge potranno assumere carattere moderato , con accumuli localizzati anche significativi.

Sul resto della regione, i fenomeni saranno più deboli, ma comunque possibili, soprattutto in forma isolata e temporalesca.

Per l’intero territorio pugliese è stata emessa allerta gialla per rischio idrogeologico e idrogeologico per temporali.