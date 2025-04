Martina Franca, violenta aggressione nel centro storico: arrestato 35enne, denunciata anche la compagna

- La Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 35 anni, ritenuto presunto responsabile dei reati di lesioni personali aggravate, resistenza, oltraggio e lesioni a Pubblico Ufficiale, in seguito a una violenta aggressione nel centro storico di Martina Franca.

Gli agenti del Commissariato locale sono intervenuti rapidamente dopo la segnalazione di un'aggressione ai danni di una giovane donna, che per sfuggire alla furia del suo fidanzato aveva trovato rifugio in un'abitazione al piano terra. Giunti sul posto in pochi minuti, i poliziotti hanno trovato la vittima con il volto insanguinato e il presunto aggressore, un noto pregiudicato di 35 anni, che nonostante la presenza delle Forze dell'Ordine continuava nella sua condotta violenta.

L'uomo, in evidente stato di agitazione, ha subito manifestato insofferenza all'intervento della polizia, opponendo una forte resistenza ai due agenti che cercavano di bloccarlo. Dopo momenti concitati, è stato riportato alla calma. La giovane donna è stata immediatamente accompagnata al Pronto Soccorso per ricevere le cure necessarie.

Dalle successive dichiarazioni della vittima, è emerso un quadro di precedenti aggressioni, mai denunciate alle autorità. Dopo aver trasmesso gli atti alla competente Autorità Giudiziaria, il 35enne è stato arrestato e posto agli arresti domiciliari.

Tuttavia, gli ulteriori approfondimenti investigativi hanno portato alla luce anche le responsabilità della donna, che in almeno un paio di precedenti litigi avrebbe a sua volta provocato lesioni al compagno. Alla luce di quanto accertato, i poliziotti hanno proceduto al suo deferimento per il reato di lesioni personali aggravate.

Si ricorda che per entrambi gli indagati vige il principio di innocenza fino a sentenza definitiva.