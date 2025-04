Mola di Bari: a Palazzo Pesce un aprile e maggio all'insegna della grande musica

- Palazzo Pesce, elegante location culturale situata a Mola di Bari, si prepara ad ospitare un ricco calendario di eventi musicali tra aprile e maggio 2025, offrendo al pubblico un viaggio attraverso diversi generi e stili.

Si inizia mercoledì 23 e venerdì 25 aprile alle ore 21.00 nella suggestiva Sala Etrusca con “Back to the 70’s – Un viaggio nel cuore degli anni ’70”. La voce di Savio Vurchio, accompagnata dalla chitarra di Pino Mazzarano e dal pianoforte di Peppe Fortunato, condurrà gli spettatori in un'immersione sonora in un decennio che ha segnato la storia della musica e della cultura. Un'era di cambiamenti e sperimentazioni che ha influenzato intere generazioni.

Sabato 26 aprile alle ore 21.00, Palazzo Pesce aprirà le sue porte a “Parole e musica, quando il jazz abbraccia le parole”. La voce di Mariagrazia Aurora Pupillo interpreterà e racconterà i testi poetici di grandi parolieri italiani e internazionali, accompagnata da Alberto Parmegiani alla chitarra, Gianluca Fraccalvieri al basso e Fabio Delle Foglie alla batteria. In programma, le meravigliose liriche di Sergio Bardotti, Rogerds & Hart e altri maestri che hanno legato le loro parole al jazz, alla bossa nova e alla musica pop italiana.

Domenica 27 aprile alle ore 20.00, l'atmosfera si farà lirica con “I tre mezzosoprani”. Le voci di Paola Alcocer (Bolivia), Katerina Kovanji (Russia) e Margherita Rotondi (Italia) saranno accompagnate al pianoforte da Vincenzo Cicchelli in un concerto esclusivo che celebrerà la tradizione operistica e cameristica di Italia, Spagna e Russia, attraverso un repertorio ricco di lirismo, passione, ritmi vibranti e intensità emotiva.

Il mese di maggio si aprirà venerdì 2 alle ore 21.00 con “The songbook of the century – Le più belle melodie del XX secolo”. La voce di Beppe Delre e il pianoforte di Vito di Modugno guideranno il pubblico in un viaggio tra le indimenticabili melodie del Novecento, da “My Way” a “Almeno tu nell’universo”, ripercorrendo le canzoni che hanno fatto la storia della musica d’autore e che oggi sono veri e propri classici.

Sabato 3 maggio alle ore 21.00 nella Sala Etrusca risuoneranno le note di “Melodico”. Il flicorno di Andrea Sabatino si fonderà con la fisarmonica di Vince Abbracciante in un concerto che nasce dall'incontro tra due musicisti con diverse esperienze, dando vita a un programma originale e di elevata qualità espressiva. I brani di cantautori italiani che hanno fatto la storia, da Kramer a Tenco, rivivranno in una fusione di jazz creativo e moderno con l'eleganza classica.

Il ciclo di appuntamenti si concluderà domenica 4 maggio alle ore 20.00 con il Recital pianistico di Alessandro Marano. Il brillante pianista cosentino presenterà un programma che spazierà da Beethoven a Wagner-Liszt, passando per Liszt e Verdi-Liszt, offrendo al pubblico un'esperienza musicale intensa e virtuosa.

