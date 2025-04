Mike Violinist, il musicista salentino e Federica Buda nella cover ''Viva la vida” dei Coldplay

Federica Buda e Mike Violinist, due artisti di grande talento e carisma, uniscono le loro esperienze per dar vita a un progetto musicale innovativo. Il primo singolo di questa collaborazione, una travolgente cover Afro House di ''Viva la Vida"dei Coldplay, .A dare un ulteriore tocco distintivo alla traccia è il contributo di Donatello., producer noto per i suoi remix in chiave Afro House che hanno conquistato centinaia di migliaia di ascolti. Il suo sound unico, capace di reinterpretare brani iconici con contaminazioni elettroniche e tribali, arricchisce ulteriormente questa versione di "Viva la Vida", rendendola perfetta per il dancefloor.Federica Buda, cantante e performer di musical, è nota per la sua versatilità vocale e la sua capacità interpretativa. Ha conquistato il pubblico televisivo partecipando aThe Voice of Italy, arrivando in semifinalenel team di Raffaella Carrà, con cui ha poi collaborato anche nel programma Rai1 Forte Forte Forte. Nel 2019 ha brillato a X Factor, classificandosi al secondo posto con la band Booda. Ha inoltre calcato importanti palcoscenici teatrali e condiviso il palco con artisti del calibro di Robbie Williams, Anastacia, Tiziano Ferro e Nek.

Mike Violinist, violinista salentino, è una delle figure più innovative della scena dance ed elettronica. Ha rivoluzionato il modo di interpretare il violino nel mondo dei club, esibendosi nei locali più esclusivi d'Italia, d’Europa e degli Emirati Arabi. Il suo talento lo ha portato a condividere il palco e collaborare a produzioni musicali con alcuni dei più importanti DJ internazionali, tra cui Stefano Noferini, Pastaboys, Pirupa, Christian Marchi e Tommy Vee.