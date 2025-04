MSC Crociere e Italo rivoluzionano i viaggi: nasce il primo servizio intermodale treno-bus-nave in Europa

– Viaggiare in crociera diventa ancora più semplice e accessibile grazie a un innovativo servizio di trasporto integrato treno/bus/nave. MSC Crociere e Italo, entrambe aziende del Gruppo MSC, hanno annunciato il lancio del primo sistema intermodale in Europa che collega le città di partenza degli ospiti direttamente ai porti di imbarco tramite treni ad alta velocità e autobus dedicati.

Questo nuovo servizio, attivo nei porti di Civitavecchia, Napoli e Venezia, permette a chi prenota una crociera MSC di acquistare un biglietto combinato Italo/Itabus, facilitando gli spostamenti con un'unica prenotazione e garantendo maggiore comodità e puntualità.

Come funziona il servizio intermodale?

I passeggeri possono viaggiare dalle principali città italiane con Italo fino alla stazione più vicina al porto, per poi proseguire il viaggio con Itabus fino al terminal crociere. Il servizio è organizzato in modo da garantire coincidenze ottimali con le partenze delle navi MSC Crociere.

Venezia: 5 collegamenti giornalieri tra la stazione di Mestre e il terminal crociere.

Civitavecchia: 4 viaggi al giorno da Roma Tiburtina fino al porto.

Napoli: 15 collegamenti quotidiani tra la stazione e il porto.

Un’esperienza di viaggio senza stress

Grazie a questa soluzione, i viaggiatori potranno godersi il tragitto in tutta tranquillità senza doversi preoccupare di coincidenze scomode o della ricerca di mezzi di trasporto alternativi.

Per Venezia, i passeggeri arrivano con Italo a Mestre e trovano il bus diretto per il porto. A Roma, lo scalo ferroviario di Tiburtina è il punto di partenza per raggiungere Civitavecchia, mentre per Napoli, Itabus offre un collegamento non solo per le crociere ma anche per i traghetti verso le altre destinazioni del Golfo.

Questo progetto rappresenta una rivoluzione nel settore dei viaggi, offrendo ai passeggeri una soluzione multimodale, comoda e sostenibile. Un’iniziativa che conferma l’attenzione di MSC Crociere e Italo nel migliorare l’esperienza di viaggio, riducendo lo stress degli spostamenti e facilitando l’accesso alle crociere.