Montesardo, la Pasqua parla di pace

MONTESARDO (LE) – Pasqua 2025 a Montesardo: il tema del Presepe pasquale è Gesù luce nel mondo.E’ organizzato dalle Confraternite riunite: Madonna Immacolata, Cuore di Gesù e S. Antonio protettore del paese.Sull'altare c'è Gesù con in mano una lampada e la terra diventata arida, su una barca che naviga oscillando fra le onde di un mare rappresentato dai colori della Pace.Tutta la Comunità ha partecipato donando fiori e “sabburchi” (sepolcri).Si ringrazia in particolare il Panificio “Floriano” (ha donato la forma del pane posizionata sull'altare), “Pedone fiori” di Alessano (ha dato in comodato d'uso le piante di ortensia), Francesca Lecci (ha realizzato la grafica) e Giuseppe Saracino (che ha costruito la barca e le basi per Gesù e la terra).L'allestimento è stato realizzato da Teresa De Giorgi e Ilaria Marchese.