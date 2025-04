Morte Papa Francesco: sospesi a Torremaggiore i festeggiamenti per Maria SS. della Fontana

Con profondo cordoglio e rispetto, si comunica che tutti i festeggiamenti civili previsti in onore di Maria Santissima della Fontana per le giornate del 22, 23, 24 e 25 aprile 2025 sono sospesi e rinviati a data da destinarsi.

La decisione è stata presa in seguito alla Convocazione del Consiglio dei Ministri n. 125, tenutasi il 22 aprile alle ore 12:00, durante la quale è stata disposta la proclamazione del lutto nazionale a seguito della scomparsa del Santo Padre Papa Francesco.

In questo momento di grande dolore per la Chiesa universale e per l’intera umanità, ci uniamo in preghiera, chiedendo alla Vergine Regina della Fontana di accogliere nella gloria eterna l’anima del Sommo Pontefice Francesco, pastore umile e instancabile testimone di pace, giustizia e misericordia.

Ogni aggiornamento in merito alla riorganizzazione degli eventi sarà comunicato tempestivamente attraverso i canali ufficiali.

In segno di lutto, la comunità si stringe in silenzio e raccoglimento.