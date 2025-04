'Dal male al bene', Triggiano protagonista nel riutilizzo sociale dei beni confiscati alla criminalità

TRIGGIANO - Sarà un appuntamento dal forte valore simbolico quello in programma il prossimo, dove alle ore 16:00, presso la, si terrà il convegno “”. Un titolo emblematico che racchiude il senso più profondo dell’iniziativa:

Organizzato dalla gestione commissariale del Comune di Triggiano, l’evento si concentrerà sull’esperienza virtuosa della cittadina barese nel riutilizzo sociale dei beni confiscati, un ambito in cui il Comune sta emergendo come modello a livello regionale e nazionale.

Uno degli esempi più significativi riguarda l’assegnazione di due appartamenti alla Comunità Emmanuel di Lecce, destinati al reinserimento di ex tossicodipendenti, ma non si ferma qui: Triggiano ha restituito alla comunità tutti i beni confiscati che le sono stati assegnati. Con l’ausilio di fondi ministeriali, ha avviato progetti di grande impatto sociale, come:

La realizzazione di un canile sanitario intercomunale per contrastare il fenomeno della zoomafia, affiancato da un centro antiviolenza per donne .

La prossima apertura del “Forno dell’Antimafia Sociale”, un progetto di rigenerazione urbana e civile, che sorgerà in una villa confiscata e già ristrutturata.

Durante il convegno, verranno mostrati i rendering dei progetti in corso e sarà dato spazio alle testimonianze delle associazioni di volontariato coinvolte nel processo di riutilizzo e rinascita.

Ospiti istituzionali e interventi di rilievo

Apriranno i lavori i saluti istituzionali del Prefetto di Bari, dott. Francesco Russo, e della Commissaria del Comune di Triggiano, dott.ssa Giuseppina Ferri. Seguiranno gli interventi di:

Paola Spena , Commissario Straordinario per il recupero dei beni confiscati

Roberto Rossi, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari

Le conclusioni saranno affidate al Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Interno, dott.ssa Wanda Ferro, in visita a Triggiano per l’occasione.

In mattinata, è previsto un sopralluogo delle Autorità presso i cantieri avviati sui terreni confiscati, a testimonianza concreta dell’impegno istituzionale sul territorio.

28 aprile 2025 – ore 16:00 – Casa della Cultura “Rocco Dicillo”, Triggiano (BA)

Per ulteriori informazioni:

📞 Dott. Nicola Battista – tel. 0804628239

📧 pec: n.battista@comune.triggiano.ba.it