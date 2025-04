Morte per Listeria a Bisceglie: indagini in corso, nel mirino olive in salamoia acquistate a Trani

– Un uomo diè deceduto all’dopo aver contratto un’infezione da, un batterio pericoloso che può contaminare alimenti di largo consumo, soprattutto quelli conservati o poco cotti. A riportare la notizia è, che ha citato fonti sanitarie e investigative.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’uomo avrebbe ingerito il batterio dopo aver consumato olive in salamoia vendute sfuse in un supermercato di Trani. L’alimento, probabilmente contaminato, potrebbe aver causato un’infezione fulminante che non ha lasciato scampo al pensionato.

Il servizio veterinario della Asl competente ha immediatamente avviato i controlli e le analisi nei luoghi frequentati dalla vittima, a partire dal punto vendita dove sarebbero state acquistate le olive. Le autorità sanitarie stanno effettuando prelievi su campioni alimentari per accertare la presenza del batterio e risalire all’origine della contaminazione.

La listeriosi è una malattia rara ma estremamente pericolosa, soprattutto per anziani, donne in gravidanza e persone immunodepresse. In caso di sintomi sospetti come febbre, nausea o dolori muscolari dopo il consumo di alimenti a rischio, le autorità invitano la popolazione a contattare immediatamente il medico.