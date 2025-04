Terlizzi, incendio nella notte in una rivendita di auto: distrutte 20 vetture, si indaga sulle cause

– Paura nella notte tra mercoledì e giovedì a, dove un violentoè divampato intorno alleall’interno di una, causando ingenti danni.

Le fiamme hanno rapidamente avvolto il capannone dell’attività e coinvolto 20 autovetture, che sono state completamente distrutte dal rogo. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco, accorsi sul posto con diversi mezzi. Le operazioni di spegnimento sono durate diverse ore.

La zona è stata messa in sicurezza e non si registrano feriti, ma resta alta l’attenzione sulla natura dell’incendio, ancora ignota. I carabinieri della tenenza locale hanno avviato le indagini e non escludono alcuna ipotesi, compresa quella del gesto doloso.

Gli inquirenti stanno acquisendo immagini dalle telecamere di sorveglianza della zona e ascoltando eventuali testimoni per fare luce sull’accaduto.