Nino Frassica arriva in Puglia con il suo nuovo spettacolo

LECCE - Un evento unico, tra concerto e cabaret, capace di coinvolgere il pubblico in un viaggio musicale originale e ironico. Con quella sua inconfondibile verve comica, il NINO nazionale rileggerà oltre cento brani del panorama italiano e non solo, trasformandoli in autentiche perle di comicità. Da “Cacao meravigliao” a “Grazie dei fiori bis”, da “Mamma mia dammi cento lire” fino alle celebri sigle della tivù come “Portobello” e “Tuca tuca”. Ogni canzone verrà smontata e ricomposta alla maniera di FRASSICA, in un’irresistibile parodia del nostro immaginario collettivo.

Con il popolarissimo attore e showman siciliano sul palco Los Plaggers Band, sei straordinari musicisti - il cui nome è una fusione tra Platters e plagio - che contribuiranno a creare un’atmosfera di grande festa dove il pubblico diventerà protagonista, cantando e ballando in un clima di totale complicità.

L’appuntamento con “Tour 2000/3000” è sabato 26 luglio 2025 ore 21.00, presso Cave del Duca di Lecce (via delle Cave del Duca di Torrevecchia). Biglietti disponibili sul circuito Ticketone (al link https://www.ticketone.it/event/nino-frassica-e-los-plaggers-band-cave-del-duca-20035105/?affiliate=IGA) e nei punti vendita ad esso collegati.