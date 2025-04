Senhit riceve il ''Premio Ambassador San Marino Song Contest''

(Ph Fabrizio Cestari)





Sabato 8 marzo, durante la finale del San Marino Song Contest, la cantante e performer Senhit ha ricevuto il prestigioso PREMIO AMBASSADOR SAN MARINO SONG CONTEST, un riconoscimento che celebra il talento, la carriera e il contributo significativo nel rappresentare San Marino con passione.

La performer si è esibita in qualità di ospite durante la finale del concorso che seleziona il rappresentante di San Marino all’Eurovision Song Contest, andato in onda in diretta dal Teatro Nuovo di Dogana su San Marino RTV, Radio San Marino, Rai Radio2, RaiPlay, RaiPlay Sound e sulle radio del consorzio Media Dab.

Senhit ha portato la sua energia sul palco con Adrenalina, brano con cui ha partecipato all’Eurovision Song Contest 2021 insieme a Flo Rida in rappresentanza di San Marino, e Dangerous, title track dell’ultimo album dell’artista, di cui è uscito il remix Dangerous (R3HAB Remix) lo scorso gennaio (nato dalla collaborazione con il dj e producer R3HAB).

«È stato per me un privilegio partecipare a questa nuova versione del San Marino Song Contest, rinnovato non soltanto nel nome, ma anche, e soprattutto, nell’organizzazione – dichiara Senhit – Grazie alla sinergia e all’impegno di tutti, nonché, in larga parte, alla visione del nuovo direttore generale della TV di San Marino, il dottor Roberto Sergio, la manifestazione si è rivelata, a mio avviso, straordinariamente affascinante, coinvolgente e, soprattutto, dotata di un forte carattere internazionale. L'impronta globale del San Marino Song Contest mi è parsa perfettamente in sintonia con quella dell'Eurovision Song Contest, al quale parteciperà il vincitore di quest’anno, Gabry Ponte, a cui auguro un grandissimo in bocca al lupo! La ciliegina sulla torta per me è stata la bellissima sorpresa che mi hanno voluto fare conferendomi il premio come ambasciatrice di San Marino, e chiedendomi di essere una sorta di inviata speciale della Repubblica di San Marino a Basilea durante l’Eurovision Song Contest 2025, ruolo che ricoprirò con grande piacere. Continuerò a fare del mio meglio per rappresentare la Repubblica di San Marino nel contesto dell’Eurovision, come ho sempre cercato di fare».