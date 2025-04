Oltre seicento alunni impegnati nella cura di un orto sinergico in Lama Balice

BITONTO - È in corso, in questi giorni a Bitonto, il quarto ed ultimo laboratorio del progetto “Impariamo a mangiare sano”. 630 alunni delle classi seconde e terze delle scuole primarie di Bitonto, Palombaio e Mariotto, sono coinvolti in diverse attività finalizzate a far sì che i ragazzi apprendano le principali nozioni utili alla cura di un orto sinergico. In un terreno agricolo della Masseria Lama Balice, i ragazzi hanno dunque l’occasione di apprendere le basi dell’agricoltura sinergica, la forma di coltivazione più naturale tra quelle conosciute, perché sfrutta le dinamiche di fertilità naturali del suolo, combinandole con tecniche di concimazione alternative come la pacciamatura che serve a imitare lo strato di foglie e compost che si forma spontaneamente in natura.L’attività mira ad avvicinare i bambini alla natura nel senso più materiale del termine, a far conoscere loro gli ortaggi del nostro territorio, la stagionalità e un modo nuovo di coltivarli attraverso preparazione terreno, messa a dimora delle sementi, piantumazione delle piantine, raccolta degli ortaggi e degustazione finale.«Con il laboratorio sull’orto si chiudono i quattro laboratori di un progetto che ha visto impegnati tanti alunni della rete scolastica di Bitonto, Palombaio e Mariotto - sottolinea Christian Farella, assessore all’Istruzione del Comune di Bitonto - Un progetto che sta dando riscontri molto importanti anche dalle famiglie, quest’anno maggiormente coinvolte, perché è fondamentale che quanto appreso dai ragazzi possa trasformarsi in abitudini consolidate anche in casa, trattandosi di prassi che contribuiranno ad una crescita sana. Ci siamo candidati per la terza edizione dell’iniziativa e stiamo aspettando che la Regione lo ammetta e lo finanzi nuovamente».Il progetto “Impariamo a mangiare sano” mira a sensibilizzare i più piccoli all’importanza di un’alimentazione sana, che valorizzi prodotti di stagione, preferibilmente locali. Frutto di una collaborazione tra Regione Puglia, Comune di Bitonto e Masseria Lama Balice, è finalizzato a diffondere buone abitudini alimentari sin dall’infanzia, poiché una dieta equilibrata può aiutare a prevenire malattie future come obesità e malnutrizione. I laboratori didattici si sono svolti tra i verdi paesaggi che circondano Masseria Lama Balice.Il progetto è partito a novembre, con un primo laboratorio dedicato all’uva e alla vendemmia. Il secondo, a febbraio, fu dedicato a cereali e farine, mentre il terzo, a marzo, alle ricchezze di Lama Balice, con la sua biodiversità e le sue peculiarità ambientali. Si concluderà la settimana prossima con l’ultimo laboratorio per i genitori, novità introdotta in questa seconda edizione.Tra le scuole che hanno aderito figurano: I° Circolo Didattico Statale “Nicola Fornelli”, Istituto Comprensivo “Caiati – Don Tonino Bello”, Istituto Comprensivo Modugno – Rutigliano – Rogadeo, Istituto Comprensivo Sylos – Don Milani, Istituto Comprensivo Statale Vito Felice Cassano – Anna De Renzio, Istituto Sacro Cuore – Bitonto.