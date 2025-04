Operazione "Over and Out": 12 arresti per traffico di droga a Bari

BARI - Nelle prime ore di oggi, la Polizia di Stato ha eseguito 12 ordini di carcerazione, emessi dalla Procura Generale della Corte d’Appello di Bari, nei confronti di soggetti ritenuti responsabili di vari reati legati al traffico di sostanze stupefacenti e ad altri crimini. I reati contestati includono l’associazione per delinquere finalizzata al traffico di droga, aggravata dall'uso di armi, e la detenzione e lo spaccio di eroina, cocaina, ecstasy, hashish e marijuana.

Le condanne sono il risultato dell’operazione “Over and Out”, che ha avuto il suo apice il 15 luglio 2021, quando è stata eseguita un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per 17 soggetti, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Bari. L'indagine, condotta dalla sezione Antidroga della Squadra Mobile di Bari, ha preso avvio nel 2017 e si è concentrata sugli anni 2017 e 2018.

Un’organizzazione ben strutturata

L'indagine ha permesso di scoprire un'associazione criminale altamente organizzata, capace di rifornire stupefacenti di vario tipo a una vasta clientela, monopolizzando di fatto il traffico di droga nel quartiere San Pasquale di Bari. Gli indagati avevano trasformato un complesso residenziale di edilizia popolare in via Dei Mille in una vera e propria roccaforte dello spaccio, nascondendo armi e droga in scantinati e terrazzi, a danno degli altri condomini.

Il quartier generale dell'organizzazione

La palazzina di via Cuoco, sempre nel quartiere San Pasquale, era il quartier generale dell’organizzazione. Qui, gli indagati avevano allestito un terrazzo condominiale come centro operativo, dotato di gazebo e piscina fuori terra, dove pianificavano i traffici illeciti e organizzavano gli incontri tra i membri del gruppo criminale. Grazie all'installazione di telecamere e microspie, gli investigatori sono riusciti a raccogliere prove decisive sulle attività illecite dell'organizzazione.

Azioni violente e ritorsioni

L'indagine ha anche documentato azioni ritorsive e pestaggi ai danni di acquirenti che non saldavano tempestivamente i debiti per l’acquisto di droga. La pericolosità dell'organizzazione è stata testimoniata anche dai sequestri di armi, inclusi 7 pistole semiautomatiche e una pistola mitragliatrice Skorpio, oltre al ritrovamento di 13 kg di stupefacente (tra cocaina, eroina, hashish e marijuana) e 2.000 pasticche di ecstasy.

Il bilancio dell'operazione

L'operazione “Over and Out” ha portato a un totale di 10 arresti in flagranza di reato e numerosi sequestri di stupefacenti e armi. L'indagine ha avuto un impatto significativo nel contrasto al traffico di droga a Bari e nella regione, smantellando una delle organizzazioni più pericolose e radicate nel traffico di sostanze stupefacenti.

L’attività investigativa, condotta con grande impegno dalla Squadra Mobile di Bari, ha dato un duro colpo alla criminalità organizzata della città, che vedeva nel traffico di droga una delle sue principali fonti di guadagno illecito.