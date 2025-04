KOKOI apre a Modugno: un viaggio tra sapori ed emozioni con degustazione

, in, nel cuore del centro storico di, inaugura, il nuovo ristorante fusion che propone un connubio perfetto di. Un'esperienza gastronomica pensata per chi cerca non solo il gusto, ma anche un luogo dove il cibo diventa veicolo di emozioni e connessioni.

Un progetto per la città

KOKOI nasce con l'intento di restituire vitalità al centro città, creando uno spazio contemporaneo, accogliente e vivace. Non è solo un ristorante, ma un luogo dove il cibo è pensato come esperienza condivisa, un invito a rallentare, fermarsi e vivere il momento, in un'atmosfera di autenticità e bellezza.

L'inaugurazione: un buffet degustazione

In occasione dell'inaugurazione, gli ospiti avranno la possibilità di partecipare a un buffet degustazione, dove potranno assaporare alcune delle prelibatezze che KOKOI propone. Piatti dal sapore fusion, una sinergia di tradizione e innovazione, accompagnati da cocktail creativi, per un'esperienza sensoriale unica.

Il significato di KOKOI

Il nome KOKOI (ここ居), che unisce le parole giapponesi “Koko” (qui) e “I” (essere, stare), esprime la filosofia del ristorante: un invito a stare, fermarsi e lasciarsi avvolgere dal momento presente. KOKOI non è solo cibo, ma presenza, attenzione e casa. Il cuore pulsante di questo progetto è proprio la ricerca della bellezza e della condivisione di essa, che si riflette anche nel magnifico scenario di Modugno, con i suoi vicoli e la sua storia che fanno da cornice perfetta a questo nuovo inizio.

Un’esperienza da non perdere

KOKOI è pronto ad accogliere tutti coloro che vogliono vivere una serata speciale, assaporando piatti unici e lasciandosi catturare dall’atmosfera intima e suggestiva del centro storico di Modugno. Non è solo un ristorante, è un invito a vivere la bellezza del presente, fermandosi e assaporando ogni momento.

L'appuntamento con l'inaugurazione di KOKOI è per venerdì 4 aprile alle 20:00. Non perdere l’occasione di essere parte di questo viaggio emozionale e gastronomico!