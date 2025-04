“Otranto Antiqua”, il passato che incanta

Attesi a Pasqua sul lungomare idruntino migliaia di amanti di oggetti d’epoca e altre “perle” e rarità da far emozionare appassionati del collezionismo e non solo. Il mercatino ospiterà inoltre una sezione dedicata agli hobbisti. «Siamo molto contenti – commentano il sindaco Francesco Bruni e la consigliera comunale Francesca Bortone, che ha sostenuto e coordinato l'iniziativa – di ospitare “Otranto Antiqua”. Sarà un percorso alla riscoperta del gusto del passato e della ricerca di uno stile retrò, immersi nella magia di un’epoca passata fatta di ricordi, odori e sogni. Da quest’anno il mercatino acquisisce una forte connotazione relativa all’antiquariato e vedrà la partecipazione di un maggior numero di espositori che troveranno posto sul lungomare Terra d'Otranto e via Cristoforo Colombo».«Ringraziamo la città di Otranto, il sindaco Francesco Bruni e la consigliera comunale Francesca Bortone – dichiara l’associazione “Girasole”, che da oltre dieci anni organizza mercatini e mostre convogliando migliaia di visitatori e decine di espositori di qualità dalla Puglia e anche dall’estero – per la fiducia riposta nel nostro gruppo di lavoro e per aver organizzato l’evento in un luogo incantevole come il lungomare di Otranto. Chi verrà a trovarci durante il mercatino si tufferà non solo nel cristallino mare del Salento ma, per una volta, anche in un passato fatto di ricordi e un pizzico di nostalgia».Per informazioni: wandaguida@yahoo.it ; pagina Facebook Associazione Gira-Sole; tel. 3402921566