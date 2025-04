Padre e figlio sul podio del Malta Open, secondo posto per gli atleti tarantini

MALTA - Due tarantini sul podio del Malta Open. Sono padre e figlio, Giovanni Battista e Rafael Costella, rispettivamente di 67 e 12 anni. Una storia di impegno e successo per questa coppia pugliese, campione di Karate, che ha conquistato la medaglia d’argento nella categoria “Parent/Child”. Ancora una volta, i Costella hanno portato a casa uno straordinario risultato. Rafael ha anche conquistato un’altra medaglia d’argento nella sua categoria.In questa 23esima edizione, che si è celebrata a Malta nei giorni 11 e 12 aprile, hanno partecipato oltre 500 atleti da 23 Nazioni. E i Costella si sono particolarmente distinti, arrivando prima in finale e poi tra i gradini più alti della classifica. L’evento, che gode del patrocinio della Wka, la World Karate-Do Alliance, è molto conosciuto nel settore.Già l’anno scorso, sempre in occasione del Malta Open- International Karate Championships, si erano distinti per la medaglia d’oro nella categoria “Parent/Child” e per il bronzo di Rafael nella sua categoria.Passione, impegno, sacrificio e tanta determinazione sotto la guida attenta del Maestro 8° Dan Nunzio Colella della palestra Agilform di Marina di Ginosa sono la chiave di questa bella vittoria che li ha posizionati al secondo posto. «Siamo molto felici di questo traguardo e sicuramente non sarà l’ultimo», confidano di rientro a Taranto, già pronti a nuove sfide. Gli allenamenti proseguiranno non solo in vista delle prossime competizioni. Perché questo è anche un modo per stare insieme. Lo sport che connette, sia gli atleti da ogni parte del mondo, che un padre e un figlio. Ed ecco che i Costella sono uniti, oltre che dal legame di sangue, da una passione comune. «Un modo speciale per stare insieme e condividere esperienze uniche. Ritrovarci accanto, sul podio, stringendo forte queste medaglie – commentano - è stata davvero un’emozione incredibile».