Stati Generali della Rigenerazione Urbana: al Politecnico il quarto incontro tematico su “La città che apprende - Istruzione, Università e Conoscenza”

BARI - Si terrà domani, martedì 15 aprile, alle ore 16.30, nel Politecnico di Bari -Spazi BIMP, in via Orabona 4, nel territorio del Municipio II, il quarto incontro tematico degli Stati generali della rigenerazione urbana, il percorso di partecipazione civica voluto dall’amministrazione comunale per rilanciare il dibattito pubblico sulla trasformazione della città e costruire una visione condivisa del suo futuro. L’incontro verterà su “La città che apprende - Istruzione, università e conoscenza”.Il programma dei lavori prevede, in apertura, i saluti del rettore del Politecnico Francesco Cupertino, quindi gli interventi della vicesindaca e assessora alla Rigenerazione urbana e dell’assessore comunale alla Conoscenza. A seguire sono previsti i contributi di Nicola Martinelli, docente di Urbanistica del Politecnico di Bari, e di Terry Marinuzzi, coordinamento associazione Scuole Diffuse Puglia A moderare l’incontro sarà l’architetto Alessandro Cariello, componente dello staff del sindaco.Il dibattito successivo, al quale sarà possibile intervenire compilando il form online disponibile a questo link o prenotandosi all’arrivo in sala, verterà su alcuni temi centrali per immaginare una città più attenta alle esigenze della popolazione studentesca, in rado di favorire un nuovo protagonismo della comunità educante :Quale integrazione è possibile fra le politiche di rigenerazione urbana e le politiche universitarie e di diritto allo studio?In che modo gli spazi e le comunità di apprendimento possono offrire un contributo alla rigenerazione dei quartieri?L’incontro sarà trasmesso in streaming sulla pagina Facebook e sul Canale Youtube di Urban Center Bari.