Palermo, tragedia a Boccadifalco: muore a 4 anni Thomas Viviano dopo un incidente con una minimoto

PALERMO – Si è spento dopo quattro giorni di agonia il piccolo, il bambino di soli quattro anni coinvolto in un grave incidente con una minimoto lunedì 7 aprile nel quartiere Boccadifalco, a Palermo. Il decesso è avvenuto nella serata di ieri all’, dove il bimbo era ricoverato in condizioni disperate fin dal momento del trasferimento.

L'incidente

Il drammatico incidente si era verificato nel pomeriggio, in via Giovanni Bruno, a poca distanza dalla casa del bambino. Thomas era in sella a una minimoto dotata di rotelle, secondo quanto accertato dagli agenti della Polizia Municipale, quando ha perso il controllo del mezzo andando a schiantarsi violentemente contro un muretto.

Il primo a soccorrerlo è stato il padre, che lo ha portato d’urgenza all’ospedale Ingrassia. Le condizioni di Thomas sono apparse subito critiche: i medici lo hanno intubato e disposto il trasferimento immediato all’Ospedale dei Bambini Di Cristina, dove è stato sottoposto a un delicatissimo intervento neurochirurgico per contrastare le gravi lesioni cerebrali e le fratture facciali riportate.

La lotta dei medici e il tragico epilogo

Nonostante tutti gli sforzi dei sanitari, le condizioni del piccolo sono peggiorate fino al tragico epilogo di ieri. In serata è stata avviata la procedura di accertamento della morte cerebrale, conclusasi con la conferma del decesso. Una notizia che ha sconvolto l’intera comunità.

Indagini in corso

Gli agenti dell’Infortunistica della Polizia Municipale stanno proseguendo le indagini per ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente. Restano ancora diversi punti da chiarire: secondo alcune ipotesi investigative, Thomas potrebbe non essere stato da solo sulla minimoto al momento dell’impatto, una circostanza che potrebbe aprire nuovi scenari nella ricostruzione dei fatti.

Una tragedia che pone ancora una volta l’attenzione sulla sicurezza dei bambini e sull’utilizzo improprio di mezzi motorizzati, anche in ambienti apparentemente protetti.