Papa Francesco: 5 volte in Puglia

NICOLA ZUCCARO

- Papa Francesco ha avuto un rapporto speciale con la Puglia, visitandola in ben cinque occasioni memorabili. La prima visita del compianto Pontefice risale al 17 marzo 2018 a San Giovanni Rotondo (Foggia), per onorare San Pio da Pietrelcina. Il 20 aprile dello stesso anno fu ad Alessano (Lecce) e a Molfetta (Bari), per commemorare i 25 anni della morte del suo vescovo, Monsignor Tonino Bello. Nel luglio seguente, per la prima volta fu a Bari, dove incontrò i Patriarchi cattolici e anche ortodossi delle Chiese del Medio Oriente presso la Basilica di San Nicola.

Il 23 febbraio 2020, la seconda presenza di Papa Francesco nel capoluogo pugliese per incontrare i vescovi che, sin dal 19 febbraio, parteciparono alla settimana di riflessione organizzata dalla Conferenza Episcopale Italiana dal titolo "Mediterraneo, frontiera di pace".

Infine, il 14 giugno 2024, a Borgo Egnazia, per l’incontro del G7, dove affrontò il tema di grande attualità dell’intelligenza artificiale, alla presenza dei capi di governo degli Stati appartenenti allo stesso organismo internazionale.