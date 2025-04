Pd Puglia: banchetti in oltre 50 città per Referendum 8 e 9 giugno

BARI - Domani sabato 12 aprile in oltre 50 città pugliesi i democratici spiegheranno ai pugliesi le ragioni per andare a votare 5 si il prossimo 8 e 9 giugno al referendum.“Sabato saremo in oltre 50 città pugliesi con i nostri banchetti per spiegare ai cittadini pugliesi le ragioni per cui l’8 e il 9 giugno bisogna votare 5 SI ai referendum. - dichiara Domenico De Santis segretario regionale PD Puglia - Spiegheremo le ragioni dei 5 SI per dire stop ai licenziamenti illegittimi, più tutele per i lavoratori delle piccole imprese, per ridurre il lavoro precario, per dare più sicurezza sul lavoro e dire basta alla morti nei luoghi di lavoro, per ridurre il diritto alla cittadinanza da 10 a 5 anni. Trovate sul nostro sito e sulla nostra app i luoghi dove saremo domani sabato 12 aprile per spiegare ai cittadini pugliesi le ragioni dei 5 SI. - conclude De Santis”Domani alle ore 11:30 il segretario regionale Domenico De Santis e il segretario provinciale Pino Giulitto incontreranno la stampa al banchetto di Modugno in corso Vittorio Emanuele 124.