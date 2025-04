“Io credo”, da Vivaldi a Fago e Leo: Connessioni musicali barocche tra Venezia e Puglia

TARANTO - Un viaggio sonoro tra le note barocche che uniscono la Venezia di Antonio Vivaldi e la Puglia di Nicola Fago e Leonardo Leo. Questo è il cuore del concerto "Io Credo", che vedrà protagonisti il Coro Giovanile Pugliese, il L.A. Chorus e l'Orchestra Giovanile Magna Grecia – Città di Taranto, diretti dal Maestro Luigi Leo. Il programma del concerto esplora la musica sacra del Settecento, con una particolare attenzione alla fusione di due importanti tradizioni: quella veneziana e quella napoletana, entrambe ricche di spiritualità e innovazione.

Il Mysterium Festival 2025, che ospita questo evento, avrà una prova generale aperta al pubblico venerdì 11 aprile alle 19.00, nella Chiesa Madonna della Salute. Il concerto vero e proprio si terrà sabato 12 aprile alle 20.30 nella stessa chiesa e domenica 13 aprile sempre alle 20.30 nel salone parrocchiale Regina Pacis. L'ingresso è gratuito, ma con prenotazione facoltativa su Eventbrite, che garantirà il posto a sedere.

Un programma affascinante e ricco di novità

Il concerto si aprirà con il Credo RV 591 di Vivaldi, un'opera intensa che rivela la forza espressiva del compositore veneziano. A seguire, il Magnificat a 4 concertato di Giovanni Battista Martini, un autore bolognese noto per la sua profonda erudizione musicale. Il programma prosegue con due prime esecuzioni assolute in tempi moderni: il Credo in mi minore di Nicola Fago e quello di Leonardo Leo, due pezzi ritrovati che rappresentano l’eccellenza della scuola musicale napoletana. Il concerto si concluderà con Laetatus sum RV 607 di Vivaldi, un salmo festoso che chiude l'esperienza musicale in un clima di esultanza.

Pierfranco Semeraro, codirettore del Mysterium Festival, sottolinea come il programma rappresenti «un incontro tra stili e geografie, un dialogo tra spiritualità e arte, tra innovazione e tradizione», celebrando la grande musica barocca italiana.

Il Mysterium Festival 2025

Il Mysterium Festival è una rassegna culturale che coinvolge diverse realtà musicali e istituzionali, tra cui ICO Magna Grecia, L.A. Chorus, Le Corti di Taras, ARCoPu, l'Arcidiocesi di Taranto, il Comune di Taranto, la Regione Puglia, il Ministero della Cultura, e numerosi sponsor. La direzione artistica è affidata ai Maestri Piero Romano e Pierfranco Semeraro, con il supporto di un comitato scientifico presieduto dal dott. Donato Fusillo. Il festival è un'importante occasione per immergersi nella bellezza della musica barocca e nel ricco patrimonio culturale della città di Taranto.

Dettagli dell'evento:

Prova generale aperta al pubblico : Venerdì 11 aprile, ore 19.00, Chiesa Madonna della Salute

Concerto : Sabato 12 aprile, ore 20.30, Chiesa Madonna della Salute; Domenica 13 aprile, ore 20.30, Salone Parrocchiale Regina Pacis

Ingresso gratuito con prenotazione facoltativa su Eventbrite (garantisce il posto a sedere)

Info e prenotazioni : Orchestra Magna Grecia Taranto, Via Ciro Giovinazzi 28, Tel: 392.9199935

Siti web: mysteriumfestival.it | orchestramagnagrecia.it

Un’occasione imperdibile per vivere la musica barocca in una delle sue espressioni più affascinanti e per scoprire connessioni storiche tra due luoghi simbolo della musica sacra italiana.