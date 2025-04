Prime anticipazioni sulla stagione teatrale 2025-2026 del Comune di Bari in collaborazione con Puglia Culture

Si avvicina la nuova stagione teatrale del Comune di Bari, che per il 2025-2026 promette un cartellone ricco di eventi imperdibili, realizzati grazie alla collaborazione con. Mentre si sta per concludere l'attuale stagione, con l'attesissima replica dello spettacolo “” di, al, è già tempo di dare qualche prima anticipazione su ciò che ci riserverà il prossimo anno teatrale.

Questa sera, durante la prima replica del titolo in scena, il pubblico presente avrà l'opportunità di ricevere la tradizionale lettera agli abbonati, contenente non solo un saluto e un ringraziamento dell’Assessorato comunale alle Culture, ma anche i primi dettagli su un calendario che si preannuncia di grande respiro e qualità.

Una stagione all'insegna della varietà e della grande interpretazione

Scorrendo i titoli in programma per la stagione 2025-2026, gli appassionati del teatro potranno prepararsi a una serie di produzioni che spaziano dai classici alle opere contemporanee, dai testi comici a quelli drammatici, con nomi di spicco della scena nazionale e internazionale.

"Ciarlatani", scritto da Pablo Remón, vedrà protagonista l’amatissimo Silvio Orlando, portando sul palco una riflessione sull’inganno e sulla maschera della realtà. Una commedia che promette di unire ironia e profondità, con uno sguardo critico sul nostro tempo.

Un’altra grande proposta è il "Riccardo III" di William Shakespeare, per la regia di Antonio Latella. In questo classico intramontabile, l'interpretazione di Vinicio Marchioni nel ruolo del protagonista sarà uno dei momenti clou della stagione, con un allestimento che promette di esaltare la potenza della tragedia shakespeariana.

Altro titolo molto atteso è "Limerick", che vedrà in scena Michele Riondino. Il giovane attore, da sempre apprezzato per il suo talento, darà vita a un testo che, con un linguaggio contemporaneo e pungente, esplorerà le sfumature più intime e misteriose dell’animo umano.

Il teatro comico non sarà da meno, con "Il medico dei maiali", una regia di Davide Sacco che porterà sul palco due noti attori italiani: Luca Bizzarri e Francesco Montanari. Un’opera che mescola satira e riflessioni più profonde, offrendo risate ma anche spunti di riflessione.

Inoltre, il pubblico potrà godere della commedia "Non ti pago", uno dei grandi capolavori di Eduardo De Filippo, che sarà reinterpretato dalla regia di Luca De Filippo, con un cast che vedrà Salvo Ficarra come protagonista. Un omaggio a uno dei più grandi maestri del teatro italiano.

Da non perdere anche "La guerra com’è", uno spettacolo tratto dal libro "Una persona alla volta" di Gino Strada, con la straordinaria presenza di Elio Germano e Teho Teardo. Un’opera che, con il linguaggio teatrale, intende raccontare il dramma della guerra e della sofferenza, e il lavoro quotidiano di chi, come Gino Strada, ha dedicato la propria vita a portare aiuto nelle zone di conflitto.

Un anno di grandi emozioni e riflessioni

La stagione teatrale 2025-2026 promette, quindi, di essere un viaggio emozionante attraverso diversi generi e tematiche, dalla riflessione sulla condizione umana alla risata catartica, dalla tradizione ai linguaggi contemporanei. Gli spettacoli saranno l’occasione per immergersi in storie potenti e interpretazioni straordinarie, che coinvolgeranno il pubblico di Bari e non solo.

Con l’imminente apertura della stagione, il Comune di Bari e Puglia Culture confermano il loro impegno a rendere la città un centro culturale vibrante, capace di attrarre e appassionare un pubblico sempre più vasto. Il 2025-2026 sarà, senza dubbio, un anno di grande teatro nella capitale pugliese, con un’offerta che si preannuncia variegata, coinvolgente e di altissima qualità.