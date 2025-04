Policlinico di Bari: attivo lo Sportello del Centro Malattie Rare per supporto e presa in carico dei pazienti

- Una nuova importante risorsa per i pazienti affetti da malattie rare o con sospetto diagnostico è stata attivata presso il Policlinico di Bari. È operativo lo, un servizio dedicato con personale formato per offrire presa in carico e supporto.

Presso l'ospedale universitario è ora disponibile uno sportello informativo e un numero telefonico dedicato, con l'obiettivo di semplificare l'accesso ai servizi sanitari per questa specifica categoria di pazienti. Lo sportello, situato all'interno del Policlinico e gestito da infermieri appositamente formati, fungerà da punto di orientamento chiaro e immediato, facilitando il collegamento tra i pazienti e i numerosi centri di riferimento presenti nella struttura.

L'obiettivo primario è garantire un'interfaccia semplice, efficace e vicina ai bisogni delle persone, ottimizzando il raccordo tra i pazienti e i servizi specialistici. Il personale dello sportello fornirà assistenza nell'organizzazione delle prenotazioni e accompagnerà i pazienti lungo il percorso di presa in carico all'interno del Policlinico, in linea con i percorsi organizzativi definiti a livello regionale.

Un'ulteriore funzione dello Sportello sarà la gestione di una help-line regionale, raggiungibile tramite il numero verde 800.893434, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00. Questo servizio è dedicato all'utenza che necessita di informazioni sulle malattie rare in Puglia.

Lo sportello è uno dei servizi offerti dal Centro sovraziendale delle malattie rare del Policlinico di Bari, che ha anche il compito di indirizzare i pazienti affetti da patologie rare per le quali l'ospedale universitario barese non è centro di riferimento regionale, verso le strutture regionali competenti.

“È un cambio di passo nell’organizzazione dell’accoglienza e della presa in carico dei pazienti rari. Lo sportello è un nuovo servizio per il quale abbiamo voluto costituire un team interamente dedicato, composto da personale infermieristico formato e da un medico di direzione sanitaria che svolge il ruolo di coordinatore. Ci siamo posti in ascolto anche delle associazioni di pazienti e lo sportello sarà anche uno spazio dedicato all’orientamento e al supporto dei cittadini e delle loro famiglie”, ha spiegato il direttore generale del Policlinico di Bari, Antonio Sanguedolce.

La creazione dello sportello è frutto della collaborazione attiva con il CoReMaR dell’AreSS – il Coordinamento Regionale Malattie Rare della Regione Puglia – con l'intento di armonizzare le attività locali con i percorsi regionali di presa in carico, migliorare la circolazione delle informazioni e rendere più efficiente l’accesso ai servizi.

I principali obiettivi dello sportello sono:

Facilitare l’accesso alle prestazioni ambulatoriali dedicate.

Indirizzare i pazienti verso le strutture regionali competenti, qualora il Policlinico non sia centro di riferimento.

Agevolare l’accompagnamento dei servizi dedicati ai pazienti nel passaggio dall’età pediatrica all’età adulta.

Promuovere l’integrazione con le strutture territoriali per garantire la continuità assistenziale.

Accogliere le istanze delle Associazioni di pazienti, offrendo spazi di confronto e rappresentanza.

Lo Sportello del Centro Malattie Rare del Policlinico di Bari è raggiungibile tramite il numero verde 800.893434